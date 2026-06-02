L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya incorpora Susana Calvo
Carles Planas Bou
El Govern de Salvador Illa continua aprofundint la seva reforma de l’administració pública. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha anunciat aquest dimarts la incorporació de Susana Calvo, directora global de ciberseguretat a Puig, com a membre independent del consell d’administració de l’organisme que garanteix la protecció de les infraestructures digitals del país.
Calvo compta amb una àmplia trajectòria al camp de la ciberseguretat. Abans de treballar per a Puig, l’experta es va exercir com a directora de l’Oficina de Seguretat de la Informació a Grifols, gerent sènior de governança de Tecnologies de la Informació a Volkswagen i encarregada de definir els plans de seguretat a la consultora Ernst & Young (EY).
"Comptar amb la Susana serà comptar amb una mirada experta, crítica i pròxima al teixit empresarial català que ens ajudarà a validar l’estratègia de ciberseguretat del país", celebra Laura Caballero, directora de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, en una videotrucada amb EL PERIÓDICO. "La seva visió des del sector privat ajudarà en un àmbit que canvia tan ràpid com la ciberseguretat".
"La IA accelera qualsevol procés, també la identificació de vulnerabilitats dels sistemes informàtics. Això fa que tots hàgim de córrer més per respondre i elaborar plans de conscienciació sobre aquests riscos", va dir Calvo a aquest diari.
