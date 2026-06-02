Tensió en un país llatinoamericà
L’esquerra colombiana qüestiona la victòria del candidat ultradretà
L’advocat De la Espriella venç folgadament i passa a la segona volta, però ni el president Petro ni l’aspirant Cepeda reconeixen aquest resultat i denuncien una tupinada
Abel Gilbert
El resultat de la primera volta de les eleccions presidencials augura tensions polítiques a Colòmbia. L’ultradretà Abelardo de la Espriella va resultar en principi el candidat més votat: gairebé el 44% de les adhesions, contra el 40,9% de l’esquerrà Iván Cepeda. L’advocat va absorbir gairebé la totalitat dels suports que esperava tenir Paloma Valencia, la candidata de la dreta tradicional. La balança sembla haver-se inclinat en favor del promotor de la mà dura i l’ajust econòmic, que parteix d’una diferència favorable de 600.000 vots. No obstant, tant Cepeda com el president, Gustavo Petro, van posar en dubte la legitimitat dels números provisionals.
"Com a president no accepto els resultats del preconteig de la firma privada dels germans Bautista, perquè havent d’estar quiets els algoritmes del software de càlcul i escrutinis, en l’última setmana van ser modificats en tres oportunitats i hi van agregar 800.000 cèdules més de persones que no són al cens oficial presentat", va dir Petro. Cepeda també va expressar els seus temors i dubtes. "Hi ha un desfasament que volem verificar. Es dirà que no volem acceptar un resultat en democràcia. El que volem és que se’n faci una revisió".
De la Espriella no es va demorar a respondre. "Cepeda, hereu de les FARC; no et robaràs les eleccions. No permetrem que es robi la voluntat del poble, per la raó o per la força". El candidat va demanar als Estats Units que "en vigilin la segona volta" i va prometre "defensar com un guerrer" el seu "premi" rebut de part dels colombians. "Vam passar a la segona volta gràcies als més de 10 milions de colombians que van respondre al rugit", va dir també aquest advocat que es fa anomenar El Tigre. Diumenge a la nit va combinar l’eufòria pels resultats amb la crida a garantir que en 21 dies s’acaba "la tirania i l’absolutisme". Colòmbia, va prometre una vegada més, "canviarà per sempre", va afirmar.
Debat entre candidats
En el seu primer intent de retallar distàncies, Cepeda va desafiar aquest dilluns De la Espriella a un debat públic. "Convoco els mitjans de comunicació a fixar data i hora per a aquest debat i a fer que exhortin Petro i Cepeda a reconèixer el resultat de les urnes", va respondre l’aspirant de la ultradreta.
Si no hi ha novetats en el recompte que eventualment modifiqui el resultat, De la Espriella està en condicions de quedar-se en la segona volta amb tots els vots de Valencia, cosa que li permetria sumar més del 50%.
El seu rival, en canvi, en principi només podria reunir els suports dels abanderats del centre, Sergio Fajardo i Claudia López, que en total van arribar a tenir prop de sis punts. Unes 400.000 persones van votar en blanc, l’1,7% del padró electoral. L’abstenció va ser del 42%. Aquest fet significa que dos de cada cinc colombians es van quedar a casa seva. Un miracle polític permetria a Cepeda nodrir-se dels indiferents.
