Abelardo de la Espriella
L’‘outsider’ ultra que presumeix de la mida dels seus genitals
El Periódico
Als 47 anys, Abelardo de la Espriella sembla respondre a algunes coordenades de l’època: outsider d’ultradreta que deu la seva competitivitat electoral a les xarxes socials i els exabruptes. El discurs de self made man i les arengues patriòtiques, que inclouen la salutació militar i les invocacions al cel d’algú que abans es considerava ateu, però sobretot el seu programa de mà dura i implacable, han convençut aquest diumenge una part d’un electorat conservador que, de sobte, va trobar una figura molt més agosarada que la d’Álvaro Uribe.
Li agrada que li diguin El Tigre, una analogia felina que suggereix la disposició a fer la urpada. Les polítiques de seguretat i l’ajust econòmic a l’estil Javier Milei van de la mà. L’advocat vol fumigar les àrees sembrades de coca i reduir l’Estat, encara que 70.000 empleats es quedin al carrer. De la Espriella és criticat per la seva misogínia i consumat masclisme. Durant una entrevista va assegurar que havia sumat vots "de l’electorat femení" per la mida dels seus genitals. Fins i tot li va demanar a l’entrevistadora, Laura Rodríguez, que fes zoom a una fotografia en la qual, segons ell, això podia veure’s amb claredat. L’escena la va acompanyar d’expressions com "el meu amor", "no siguis tímida".
