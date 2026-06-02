Visita del Pontífex
El Govern reclama a l’Església que el Papa inclogui el català en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família
La conselleria de Ramon Espadaler està fent gestions amb l’Arquebisbat de Barcelona per aconseguir més presència de la llengua en les intervencions de Lleó XIV
Junts demana a Illa que reclami a l’Església més ús del català en els actes del Papa
El Papa inclourà el català en la missa a la Sagrada Família però no en la benedicció de la torre
Sara González
El Govern de Salvador Illa ha activat gestions per aconseguir queel català tingui més pes en les intervencions del papa Lleó XIVla setmana que ve a Catalunya i que, en concret, sigui utilitzat durant la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família, l’acte de rellevància internacional que ha motivat el viatge del Pontífex a Espanya. Així ho ha avançat RAC 1 i ho han confirmat fonts de l’Executiu a EL PERIÓDICO després que el predomini del castellà en els actes que oficiarà el Pontífex hagi aixecat polseguera entre els partits polítics catalans.
En concret, la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica, sota la batuta de Ramon Espadaler, està en aquests moments «treballant-hi»,principalment mitjançant converses amb l’Arquebisbat de Barcelona. No obstant, fonts de Presidència asseguren que la decisió no és a les seves mans i que, des del primer moment, han «suggerit la presència del català», cosa que consideren que ja «es té en compte» per part del Vaticà.
Polseguera en l’oposició
La polèmica s’ha obert pas després que el missal del viatge publicat per l’Oficina de Celebracions Litúrgiques Pontífiques especifiqui que el català estarà inclòs en la missa de la Sagrada Família, que coincideix amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, tant en la salutació com en l’homilia, però no en la benedicció de la torre, un dels moments amb més projecció mundial. Junts i ERC ja han aixecat la veu per assenyalar que la llengua catalana queda relegada en favor del castellà i no té en compte que l’arquitecte era un defensor del catalanisme.
De fet, el partit de Carles Puigdemont ha enviat una carta al president Illa en què li reclamen que «faci totes les gestions necessàries» amb la Conferència Episcopal Espanyola, amb el cardenal Joan Josep Omella i amb la mateixa Santa Seu per garantir una presència adequada del català en tota l’agenda de Lleó XIV.
