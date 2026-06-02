Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Patum 2026SenglarsLos niños del BrasilProtesta d'EducacióJonathan AndicPep Guardiola
instagramlinkedin

Visita del Pontífex

El Govern reclama a l’Església que el Papa inclogui el català en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família

La conselleria de Ramon Espadaler està fent gestions amb l’Arquebisbat de Barcelona per aconseguir més presència de la llengua en les intervencions de Lleó XIV

Junts demana a Illa que reclami a l’Església més ús del català en els actes del Papa

El Papa inclourà el català en la missa a la Sagrada Família però no en la benedicció de la torre

El president de la Generalitat, Salvador Illa conversa amb l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, en presència del conseller de Justícia, Ramón Espadaler, en una imatge d’arxiu

El president de la Generalitat, Salvador Illa conversa amb l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, en presència del conseller de Justícia, Ramón Espadaler, en una imatge d’arxiu / Quique García / EFE

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google

Sara González

Barcelona

El Govern de Salvador Illa ha activat gestions per aconseguir queel català tingui més pes en les intervencions del papa Lleó XIVla setmana que ve a Catalunya i que, en concret, sigui utilitzat durant la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família, l’acte de rellevància internacional que ha motivat el viatge del Pontífex a Espanya. Així ho ha avançat RAC 1 i ho han confirmat fonts de l’Executiu a EL PERIÓDICO després que el predomini del castellà en els actes que oficiarà el Pontífex hagi aixecat polseguera entre els partits polítics catalans.

En concret, la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica, sota la batuta de Ramon Espadaler, està en aquests moments «treballant-hi»,principalment mitjançant converses amb l’Arquebisbat de Barcelona. No obstant, fonts de Presidència asseguren que la decisió no és a les seves mans i que, des del primer moment, han «suggerit la presència del català», cosa que consideren que ja «es té en compte» per part del Vaticà.

Polseguera en l’oposició

La polèmica s’ha obert pas després que el missal del viatge publicat per l’Oficina de Celebracions Litúrgiques Pontífiques especifiqui que el català estarà inclòs en la missa de la Sagrada Família, que coincideix amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, tant en la salutació com en l’homilia, però no en la benedicció de la torre, un dels moments amb més projecció mundial. Junts i ERC ja han aixecat la veu per assenyalar que la llengua catalana queda relegada en favor del castellà i no té en compte que l’arquitecte era un defensor del catalanisme.

Notícies relacionades

De fet, el partit de Carles Puigdemont ha enviat una carta al president Illa en què li reclamen que «faci totes les gestions necessàries» amb la Conferència Episcopal Espanyola, amb el cardenal Joan Josep Omella i amb la mateixa Santa Seu per garantir una presència adequada del català en tota l’agenda de Lleó XIV.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
  2. L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
  3. Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
  4. Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
  5. Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
  6. Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
  7. Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
  8. Necrològiques per al dilluns 1 de juny del 2026

S'aproxima un nou episodi de ruixats: la Catalunya central, principal afectada

S'aproxima un nou episodi de ruixats: la Catalunya central, principal afectada

‘Euphoria’ confirma que Rosalía té potencial per ser actriu: l’«espanyola ‘choni’» que balla ‘pole dance’

‘Euphoria’ confirma que Rosalía té potencial per ser actriu: l’«espanyola ‘choni’» que balla ‘pole dance’

Comença la campanya per prevenir el càncer de pell a Igualada

Comença la campanya per prevenir el càncer de pell a Igualada

La primavera plujosa i calorosa anticipa un estiu de mosquits, paneroles i rates a Catalunya

La primavera plujosa i calorosa anticipa un estiu de mosquits, paneroles i rates a Catalunya

Feijóo insisteix en la moció de censura instrumental i rebutja que sigui una «drecera» per arribar a la Moncloa: «No demano favors»

Feijóo insisteix en la moció de censura instrumental i rebutja que sigui una «drecera» per arribar a la Moncloa: «No demano favors»

Condemnat a sis anys de presó un massatgista de Sant Joan acusat d'agredir una clienta de 18 anys

Condemnat a sis anys de presó un massatgista de Sant Joan acusat d'agredir una clienta de 18 anys

Torna a Castellolí la Ratafira amb noves propostes gastronòmiques

Torna a Castellolí la Ratafira amb noves propostes gastronòmiques

El Govern reclama a l’Església que el Papa inclogui el català en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família

El Govern reclama a l’Església que el Papa inclogui el català en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família
Tracking Pixel Contents