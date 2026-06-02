Investigacions obertes
El Parlament rebutja que Illa comparegui aquesta setmana per les causes que afecten el PSOE
ERC i els Comuns tomben la petició al considerar que cap investigació afecta el PSC ni Catalunya, mentre que Junts els acusa d’«encobrir ombres de corrupció»
Carlota Camps
El ple del Parlament no votarà aquest dimecres si considera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha de comparèixer pels casos de corrupció que afecten el PSOE. Així ho ha decidit la Junta de Portaveus, que ha tombat amb els vots del PSC, ERC i els Comuns les peticions formulades, per separat, per Junts, PP i Vox. La CUP no havia registrat cap petició de compareixença, però s’ha afegit a les reclamacions fetes per postconvergents i populars. No obstant, els vots dels quatre partits no han sigut suficients per forçar una modificació de l’ordre del dia parlamentari. En cas d’haver tirat endavant la votació aquest dimecres, Illa hauria disposat d’un mes per substanciar la petició.
Malgrat que les investigacions que giren entorn del PSOE, partit jurídicament diferenciat del PSC, l’oposició al·lega que els casos en qüestió també «afecten Catalunya». Concretament, posa el focus en les relacions entre la Generalitat i Huawei, després que la multinacional xinesa aparegués en el sumari del cas que afecta l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero. A més, s’apunta a la suposada comissió del 3% pactada per la trama per a la construcció del Hard Rock de Tarragona, així com al fet que l’Audiència Nacional hagi requerit informació sobre les despeses de la campanya catalana del PSC el 2024.
Segons Junts i Vox, hi ha «presumptes pagaments ocults» per «generar notícies falses que afavorissin la campanya d’Illa». Així ho han afirmat els dos partits en roda de premsa, i la formació d’extrema dreta liderada per Ignacio Garriga ha arribat a acusar els socialistes d’haver comès un «frau democràtic» i ha dubtat de la «legitimitat» del president Illa.
ERC preguntarà en la sessió de control
Illa no haurà d’afrontar una compareixença específica sobre aquests casos, però sí que haurà de respondre sobre això durant la sessió de control al Govern que se celebrarà aquest dimecres al matí. Diversos partits tenen previstos interpel·lar el president amb aquesta qüestió, entre ells també ERC, tot i que ha votat en contra de la proposta de compareixença feta per Junts, PP i Vox.
La portaveu del partit, Ester Capella, ha demanat al PSC que sigui «transparent» i aclareixi «qualsevol ombra de dubte», però ha justificat el seu ‘no’ a celebrar una sessió específica sobre aquest cas per no «espanyolitzar» la Cambra catalana. Per als republicans, és Sánchez qui ha de comparèixer al Congrés i creuen que el Parlament no ha «de reproduir els mateixos debats». A més, des de la sala de premsa parlamentària, Capella ha posat en dubte els atestats policials. «ERC ha patit vestits a mida de la UCO i la UDEF», ha manifestat. No obstant, ha donat per fet que, si hi ha proves fefaents que existeix corrupció, el partit demanarà les «compareixences i els caps que siguin necessaris».
En una línia similar, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha assenyalat que és el PSOE que ha de donar explicacions i ha afirmat que no hi ha cap cas concret que afecti Catalunya. Cid ha al·legat que de moment només hi ha un requeriment d’informació sobre la comptabilitat del partit, i ha descartat contribuir a l’estratègia del PP i Vox: «No farem més llenya al foc». A més, ha recordat que la Generalitat no té un contracte directe amb Huawei.
¿Contractes amb Huawei?
L’oposició posa el baix focus la licitació per a XCATConnecta, el projecte amb què l’Executiu d’Illa vol crear una xarxa de fibra òptica de titularitat pública. Va ser adjudicada a una UTE (unió temporal d’empreses) encapçalada per Sirt, una firma catalana especialitzada en infraestructura de connectivitat i ciberseguretat. La candidatura que va guanyar el contracte amb la Generalitat inclou material dissenyat per Huawei, una cosa que també es donava en tres de les altres quatre candidatures que es van presentar a la licitació. Aquest equipament representa menys d’un 20% de la infraestructura total, explica Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, en declaracions a EL PERIÓDICO. Es tracta d’un enrutador que empaqueta la informació dels organismes públics perquè viatgi per la seva xarxa, sempre de forma encriptada i segura, informa Carles Planas Bou.
El president Illa ha comparegut fins a set vegades al Parlament aquesta legislatura, però acumula més de 30 peticions de l’oposició que no han sigut substanciades per falta de majoria a favor de les esmentades peticions.
