El Primavera Sound, un portaavions musical que atraca al Fòrum per atraure 290.000 assistents
El festival comença a caminar aquest dimecres i desplega la seva programació íntegra a partir de dijous, amb les entrades i els abonaments exhaurits, oferint una proposta de 330 concerts que inclou reclams com The Cure, Doja Cat, Massive Attack, Gorillaz o Addison Rae
Jordi Bianciotto
Quan parlem de festivals tenim al cap propostes molt diverses, tant per dimensió com per perfil artístic i ambició, i aquí el Primavera Sound emergeix com un colós que juga en una altra lliga. El festival del Fòrum és, en realitat, molts festivals en un de sol: alguns dels seus escenaris més petits podrien constituir per si sols tota l’oferta d’un festival dels que proliferen arreu del país.
Una programació rica en relleus estilístics, entre l’underground i el corrent principal del pop, de la novetat del moment a la figura de prestigi. I després hi ha les xifres: els 290.000 assistents que el certamen espera reunir al llarg de la seva 24a edició, des d’aquest dimecres fins diumenge.
Com l’any passat, el Primavera ha exhaurit les entrades i els abonaments amb molta antelació (el febrer passat). Seguint el costum, obre les portes amb una jornada de concerts gratuïts (amb registre previ), aquest dimecres al Fòrum. Hi actuaran dues bandes d’estètica indie-rock, Wet Leg i Yard Act, així com aquest fenomen pop en estat de gràcia anomenat Guitarricadelafuente i la figura emergent del pop català Ouineta.
Però el festival està en fase d’escalfament des de dilluns a través de la iniciativa Primavera a la Ciutat, que també aquest dimecres ofereix, entre altres propostes destacades, un parell de reclams de primer nivell al circuit de sales: a Razzmatazz actuarà una gran referència del post-rock, Mogwai, i a Paral·lel 62, el rock lliurepensador del grup de moda novaiorquès Geese, que afegeix aquest concert al que oferirà dijous en un dels escenaris principals del Fòrum. Per si no n’hi hagués prou, el seu cantant, Cameron Winter, també desperta expectació amb el concert en solitari que oferirà el mateix dijous a un espai recuperat enguany: l’Auditori del Fòrum.
Clàssics i emergents
El Primavera posarà en marxa tota la seva maquinària dijous, inclosos els dos escenaris principals instal·lats a la plataforma marina. Els caps de cartell combinen el classicisme i els sabors de la temporada.
Torna The Cure —14 anys després de la seva primera actuació al festival— amb els seus trofeus de regust gòtic, ampliats amb l’aclamat últim àlbum, Songs of a Lost World. També hi haurà altres reclams consolidats: Massive Attack, amb la seva memòria del trip-hop; el noise emotiu de My Bloody Valentine; l’artefacte art-pop Gorillaz; i el pop minimalista i sigil·lós de The XX.
Al costat d’ells, la vedet del Maresme Bad Gyal i dues atraccions en plena ascensió: la cantant i rapera Doja Cat i la revelació pop Addison Rae. Totes dues oferiran les seves primeres —i úniques— actuacions a Espanya.
Però la programació és aclaparadora i ofereix un total de 330 concerts, entre els quals destaquen noms de tanta entitat com Mac DeMarco, Blood Orange, Father John Misty, Oklou, Ethel Cain, Slowdive, Big Thief, Merzbow, Kneecap o Sudan Archives.
Pop d’autor, cançó rockera, experimentació extrema, exploracions als marges de l’electrònica o del R&B. I també recuperacions de figures que, si aquest festival no les porta, probablement ningú més ho farà: el misteriós i delicat Beverly Glenn-Copeland o l’exploradora de la veu Joan La Barbara.
Tot això conviu amb figures destacades de l’escena espanyola com Rusowsky o Ralphie Choo. De l’escena catalana sobresurten noms com Renaldo & Clara, Rojuu, LaBlackie, Ven’nus o Malena.
Contra la guerra
El festival es supera enguany en nombre d’escenaris i passa de 15 a 18, amb novetats associades a marques com Schwarzkopf, Disney o Adidas Yard. La configuració del recinte no presenta canvis destacables, tot i que aquesta vegada l’habitual lema lluminós Created in Barcelona, visible en diversos punts del Fòrum, conviurà amb un altre confeccionat amb les mateixes lletres: No War, en al·lusió a l’actualitat geopolítica.
En un altre ordre de coses, el recinte incorpora més de 50 fonts d’aigua, fruit d’un acord amb Aigües de Barcelona.
Ampliant la perspectiva, el Primavera ja albira el seu 25è aniversari, que celebrarà l’any vinent, en un moment pròsper, superat el revés de l’edició madrilenya (el 2023) i recuperant, després de dos anys d’absència, les dues seus llatinoamericanes on més va arrelar quan, el 2022, va decidir fer el salt transatlàntic: Buenos Aires (28 i 29 de novembre) i São Paulo (5 i 6 de desembre).
A aquestes s’hi suma la ja consolidada seu d’Oporto, on el Primavera Sound celebrarà la setmana vinent la seva 13a edició.
Aquest dimarts, durant la visita al recinte, el Fòrum ja es mostrava pràcticament a punt per a l’inici del festival. Era visible l’activitat frenètica dels operaris que donaven els darrers retocs a un muntatge equiparable al d’aixecar una ciutat d’uns 71.000 habitants —l’aforament previst per a les jornades de dijous, divendres i dissabte.
El Primavera Sound dona feina aquests dies a unes 8.000 persones i acredita prop d’un miler de periodistes, la meitat dels quals internacionals. Es preveu que el públic procedeixi de 145 països i que entre el 60% i el 65% dels assistents siguin estrangers, una dada que confirma el festival com una gran atracció turística de Barcelona amb derivades que van molt més enllà de la música.
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