El PSC no veu necessari que Illa detalli el finançament de la seva campanya
ERC i Comuns demanen al socialistes més gestos per demostrar que allargar la legislatura continua valent "la pena"
Sara González
Tot i que la majoria de l’oposició ho hagi reclamat, el PSC considera que no és "ni convenient ni necessari" que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui al Parlament per explicar el finançament de la seva campanya del 2024. Així ho ha assegurat la portaveu del partit, Lluïsa Moret, després que ERC s’hagi afegit a la petició de Junts, PP i Vox. Els socialistes catalans no es mouen gens ni mica de la defensa que ja van fer la setmana passada quan es va fer públic la interlocutòria de l’Audiència Nacional en què demana informació sobre com es va sufragar aquesta contesa: que han "respectat la legislació electoral" i que sempre han actuat amb "transparència".
En la línia del que ha defensat Illa en els últims dies, Moret ha reiterat que el partit té un "respecte absolut" a la justícia, tot i que també ha reclamat que aquest respecte es tingui també per la presumpció d’innocència i l’honorabilitat de les persones. Tot i que ha reconegut que han viscut dies "complexos", ha remarcat que això no impedeix que en aquests moments la militància socialista estigui "motivadíssima per donar la batalla" per defensar els valors que representen i afrontar les eleccions municipals en l’horitzó.
Això no treu que al PSC caigués com una galleda d’aigua freda que el jutge Pedraz hagi posat les seves sigles en el focus. "Estem molt interessats perquè totes aquestes notícies s’aclareixin al més aviat possible", va admetre Moret, que va insistir que tota la documentació de què disposen està en mans de la Sindicatura de Comptes i que Illa s’explica cada vegada que se l’interpel·la. Va ser especialment contundent al respondre a l’acusació de "guerra bruta" que ha entonat Junts. "Tothom sap que el PSC no ha fet guerra bruta, és una manera de justificar la seva derrota a les urnes", va etzibar.
No obstant, després de l’allau de causes judicials que afecten el PSOE, la gran pregunta és fins on poden arribar els socis de Govern de Pedro Sánchez. Els Comuns han posat aquest dilluns la línia vermella en què s’arribi a "demostrar" un finançament irregular del partit. Això sí que suposaria, en paraules de la coordinadora de Catalunya en Comú, Candela López, una situació "inadmissible" que suposaria un punt d’inflexió. Mentre això no passi, l’exigència que fan per continuar és que el president doni les explicacions oportunes i que rellanç la legislatura amb noves mesures en matèria de vivenda i contra la corrupció. ."Exigim a Sánchez que la legislatura valgui la pena", ha assegurat la també diputada al Congrés, que ha repetit, com va dir aquest cap de setmana el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que Ferraz no sigui un "lastre" que s’emporti per davant la majoria progressista. López ha enumerat el llistat d’iniciatives que han posat al costat de Sumar a sobre de la taula. La primera, tornar a portar el decret de pròrroga dels lloguers al Congrés tan aviat com sigui possible, una cosa per la qual ja s’estan produint converses discretes amb els grups.
"Dubtes"
També ERC va marcar distàncies amb els socialistes. La secretària general del partit, Elisenda Alamany, va demanar a Sánchez que comparegui de manera "immediata" al Congrés per donar explicacions i no d’aquí a unes setmanes com està previst. "El silenci l’únic que fa és alimentar més i més els dubtes", va dir Alamany.
