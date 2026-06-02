Tempesta judicial i política
Sánchez exigeix a la direcció del PSOE "rotunditat" contra els "rumors falsos"
El president demana una defensa tancada del Govern mentre l’executiva ni tan sols debat les peticions d’avançament electoral
Luis Ángel Sanz
Pedro Sánchez va traslladar ahir a la direcció del PSOE la necessitat de "respondre amb rotunditat als rumors falsos i a les actuacions poc democràtiques" que estan provant de tombar el Govern i el Partit Socialista, segons denuncien destacats dirigents des de la setmana passada, com van relatar fonts de la cúpula socialista a EL PERIÓDICO. El líder socialista es va dirigir a l’executiva federal a porta tancada per demanar als seus membres que traslladin així mateix aquesta necessitat "als militants" davant el que la formació considera "una campanya de les dretes" contra l’Executiu.
El líder del PSOE va traslladar així a la direcció la teoria de l’"operació contra el Govern" de la qual va advertir la setmana passada el ministre Óscar Puente. Els socialistes se senten víctimes d’"un linxament" pel simple fet de ser-ho, segons va denunciar després de l’executiva la portaveu, Montse Mínguez: "El partit està veient que en l’entorn de certes investigacions hi ha interessos clars per esfondrar l’acció d’un Govern. Els militants socialistes veuen una sèrie de coincidències i dobles vares de mesurar que generen seriosos dubtes sobre les institucions i la imparcialitat d’alguns processos". "Hi ha qui intenta enderrocar-nos per terra, mar i aire", va resumir.
Cop a la moral
L’executiva d’ahir va ser la primera després de la imputació de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero i després de la traumàtica entrada de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a la seu federal del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Les dues actuacions han colpejat la moral dels socialistes i han provocat moviments importants en tota la formació. Des de la direcció, la crida principal és "a resistir" els embats, consideren, de la dreta política, mediàtica i de cert entorn judicial: "Els braços no els abaixarem; no ens doblegaran", va reblar Mínguez.
En la seva intervenció d’ahir a Ferraz, Sánchez va demanar als seus principals dirigents que mostrin en els pròxims dies la "màxima proximitat amb els militants" en un moment especialment difícil i dur per a ells. Els quadres i les bases del PSOE han de tenir "la certesa que respondrem amb rotunditat si hi ha indicis clars de nous casos de corrupció", segons va assegurar també Sánchez a porta tancada. I va demanar que es dirigeixin als afiliats perquè "siguin capaços també de respondre amb rotunditat a aquestes mentides i actituds poc democràtiques".
El president també va transmetre a la direcció perquè els seus membres ho traslladin al seu torn als territoris i a les bases "tranquil·litat", "serenitat" i "confiança en la justícia". "Tolerància zero contra la corrupció, sí; però lliçons dels que han sigut condemnats per finançament il·legal i per corrupció, cap", afegeixen que va traslladar, segons fonts del seu entorn.
Després dels esdeveniments dels últims dies, diversos barons han demanat que s’avancin les eleccions generals o que es convoqui almenys el Consell Polític Federal per debatre aquesta possibilitat. No obstant, i durant més de dues hores, ningú de l’Executiva va esmentar ni tan sols aquestes peticions, amb la qual cosa no hi va haver debat sobre aquestes propostes.
Al contrari, el partit manté el calendari i el full de ruta tant orgànic com del Govern: Comitè Federal el 27 de juny per posar en marxa el procés de primàries de les municipals. L’Executiu d’Espanya, per la seva banda, continuarà governant sense indici d’avanç electoral, com ha mantingut fins ara Pedro Sánchez.
A preguntes dels periodistes, Montse Mínguez va assegurar que és en aquest Comitè Federal on els barons i els dirigents del PSOE podran ser escoltats. "Allà s’escoltaran totes les opinions de tots els barons, líders i alcaldes que s’hagin de pronunciar. Hi ha molts líders, molts alcaldes, molts presidents de comunitats autònomes, com Salvador Illa, que estan dient el contrari".
La direcció vol detallar al conclave del 27 de juny tot el que va fer l’últim any per reforçar els controls i la transparència de la formació a l’hora de contractar o de prendre decisions econòmiques. Aquestes mesures es van aprovar fa un any per dificultar que es tornin a produir fets com els investigats per diversos jutjats sota el mandat dels exsecretaris d’Organització José Luis Ábalos o Santos Cerdán.
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: "A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula"
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner