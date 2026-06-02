Violació de l’alto el foc
Trump frena l’ofensiva israeliana al Líban per salvar el diàleg amb l’Iran
Teheran havia anunciat que interrompia les converses amb Washington sobre l’alto el foc en resposta a l’ordre de Netanyahu d’atacar Beirut
Després de prendre el castell de Beaufort, les tropes israelianes van continuar bombardejant i avançant per terra
Andrea López-Tomàs
El president nord-americà, Donald Trump, mira de salvar les negociacions amb l’Iran sobre un alto el foc pressionant el primer ministre israelià perquè freni els seus atacs sobre el Líban. Els dos dirigents van parlar ahir a la nit després que Benjamin Netanyahu ordenés a l’Exèrcit atacar Beirut i les autoritats militars llancessin una ordre de desplaçament forçós per a Dahieh, els suburbis del sud de la capital, forçant, de nou, l’èxode de desenes de milers de persones. A causa d’aquesta ofensiva, Teheran va anunciar la suspensió de tot intercanvi de missatges amb els Estats Units.
"No hi haurà tropes anant cap a Beirut i les que ja estaven en camí han capgirat", va assenyalar Trump en una publicació a Truth Social després d’"una trucada molt productiva" amb el primer ministre israelià. "Així mateix, a través de representants d’alt nivell, he tingut una conversa molt positiva amb Hezbol·là, i han acordat que cessaran tots els trets: Israel no els atacarà i ells no atacaran Israel", va celebrar en el seu text.
"Les converses amb la República Islàmica de l’Iran continuen a un ritme accelerat", va escriure un quart d’hora més tard a la mateixa xarxa social. Segons fonts militars, l’Exèrcit israelià va ajornar el seu atac planejat contra Beirut, però es manté en estat d’alerta.
L’Iran havia anunciat la suspensió dels contactes amb els EUA després d’una setmana de converses bloquejades i d’una jornada –la de la matinada d’ahir– d’intercanvi de bombardejos al golf Pèrsic. Teheran va llançar diverses salves de míssils i drons contra una base nord-americana a Kuwait.
"Els EUA han violat l’alto el foc, fins i tot aquesta matinada. L’Iran prendrà qualsevol mesura que sigui necessària per defensar la seguretat nacional", va declarar el portaveu del Ministeri d’Exteriors iranià, Esmaeil Baghaei, que va afirmar que les converses seguien abans de l’anunci de la suspensió.
"L’Iran realment vol arribar a un acord, i serà un acord bo tant per als EUA com per als que estan amb nosaltres. Que tothom es posi còmode i es relaxi, perquè tot acabarà bé al final. ¡Sempre és així!", havia declarat Trump de matinada.
Durant el dia d’ahir, l’Exèrcit israelià va anunciar la mort d’un altre soldat israelià al sud del Líban. "L’Estat d’Israel no està lluitant contra el poble libanès, sinó contra l’organització terrorista Hezbol·là", va assenyalar l’Exèrcit en el comunicat publicat a la tarda en què ordenaven els residents de Dahieh que abandonessin el barri "per la seva pròpia seguretat". "Si Hezbol·là continua llançant míssils contra ciutats i pobles israelians, l’Exèrcit israelià respondrà atacant objectius als suburbis del sud", va afegir.
Almenys dues fonts israelianes havien informat que Tel-Aviv esperava l’aprovació final de Trump per atacar els suburbis del sud de Beirut. Un dia després de la presa del castell medieval de Beaufort al sud del Líban, els soldats israelians van continuar bombardejant i avançant per terra a la regió meridional del país dels cedres. Almenys 21 persones van morir en les últimes 24 hores a tot el país i 124 van resultar ferides.
Per la seva banda, Hezbol·là va anunciar atacs contra els reclutes israelians apostats a l’interior del Líban, però també contra el nord d’Israel. L’impacte d’un dron de la milícia en un edifici en territori israelià va provocar quatre ferits. "Els suburbis del sud de Beirut no són diferents de les ciutats del nord d’Israel: si no hi ha calma al nord, no n’hi haurà a Beirut", va declarar Katz en un vídeo. "No permetrem que les nostres ciutats i els nostres ciutadans siguin atacats mentre es manté la calma a Beirut", va afegir.
El sud del riu Litani
També va confirmar que les seves tropes continuarien les operacions contra Hezbol·là per convertir la zona al sud del riu Litani en "una àrea sota el control de seguretat de l’Exèrcit israelià, lliure d’armes i terroristes". De moment, l’Exèrcit israelià va declarar trobar-se en estat de màxima alerta, preparant-se per a un possible augment del llançament de coets per part de Hezbol·là, i també estan preparant els seus sistemes de defensa aèria davant un possible atac iranià contra Israel.
L’exprimer ministre israelià i principal candidat en els pròxims comicis, Naftali Bennett, va criticar la decisió d’aturar els atacs a Beirut. Netanyahu "ha perdut el control sobre la sobirania israeliana; el caos regna a cada racó", va dir. Al seu torn, el líder de l’oposició, Yair Lapid, va qualificar Israel d’"Estat vassall".
