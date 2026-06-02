La UE dona el vistiplau a l’enduriment de la política migratòria
La Unió Europea va aprovar ahir la nova normativa migratòria que permetrà accelerar les expulsions de migrants en situació irregular. En la pràctica, la UE fa un pas decisiu cap a l’enduriment de la política migratòria. Després de dos mesos de negociacions, la presidència xipriota i els representants de l’Eurocambra van arribar a un acord final sobre el nou reglament de retorns, que donarà cobertura legal a centres de deportació a tercers països, seguint el model promogut per la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a Albània.
El Govern espanyol es va quedar sol en la defensa ètica de les polítiques específiques d’immigració i la defensa dels drets humans com a prioritat. El pla de regularització de migrants espanyol xoca frontalment amb els objectius i la filosofia d’aquest reglament general europeu.
L’entrada en vigor
L’últim escull de les negociacions, que va ser resolt ahir entre la presidència xipriota i l’Eurocambra, era la data d’entrada en vigor: el reglament començarà a aplicar-se l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial, tot i que diverses disposicions s’aplicaran 12 mesos després. L’objectiu és permetre als estats membres prou temps per adaptar la seva legislació, els sistemes informàtics i la formació del personal.
La nova normativa estableix l’obligació per als demandants d’asil d’acceptar cooperar amb les autoritats per agilitar la seva expulsió en cas que se’ls denegui l’asil i preveu, a més, terminis de detenció per als repatriats de fins a 24 mesos si no cooperen o les autoritats hi veuen risc de fuga. Aquests terminis es podran aplicar fins i tot a menors no acompanyats i famílies amb nens petits, tot i que s’apunta que ha de ser una mesura d’"últim recurs".
