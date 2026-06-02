Villarejo diu que Rajoy li demanava informació "a través de tercers"
El comissari assegura que es mirava d’arribar "fins al fons de la cuina de Bárcenas"
Tono Calleja Flórez
El comissari jubilat José Manuel Villarejo va assegurar ahir en el judici del cas Kitchen que el llavors director adjunt operatiu (DAO) del Cos Nacional de Policia Eugenio Pino li va encarregar que captés "com a col·laborador una persona", en al·lusió a Sergio Ríos, el que va ser xòfer de la família de l’extresorer del PP Luis Bárcenas. També va afirmar que l’expresident del Govern Mariano Rajoy, "a través de tercers", li demanava "que l’informés directament perquè no es fiava de les versions que li pogués explicar el senyor ministre, a aquest senyor que està tot el dia resant a les verges", va dir, amb referència a Jorge Fernández Díaz.
Villarejo va considerar que l’expresident "es va aprofitar d’aquesta operació oficial, que era correcta; i tots van ser enganyats pel geni del senyor Rajoy". En un altre moment, Villarejo va respondre que les fonts que va captar li van dir que Bárcenas "ho grava tot", per la qual cosa després va assegurar que considerava que disposaria de "gravacions que podrien comprometre el senyor Rajoy i que també tindria gravacions dels seus contactes a l’estranger sobre els seus comptes". "Tant de bo hagués trobat alguna cosa que afectés el senyor Rajoy, m’hauria fet molta il·lusió", va afegir.
Quant a la denominació d’operació Kitchen, el comissari Villarejo va explicar que amb "aquesta acció d’intel·ligència" es mirava d’arribar "fins al fons de la cuina de Luis Bárcenas, d’on cuina ell els seus comptes bancaris; i per això a cada una de les meves fonts els vaig identificar com a cuiner 1, cuiner 2. La Kitchen és un nom periodístic, que encaixava bé", va dir.
Segons el relat traslladat per Villarejo, Eugenio Pino li va encarregar el 2014 un altre tema de més gravetat "que afectava altes instàncies de la seguretat de l’Estat, sobre tràfic d’armes, d’El Assir, que havia cobrat a través del testaferro del senyor Bárcenas. I li vaig donar versemblança", va afirmar el comissari, que es va referir, tot i que sense anomenar-lo, al presumpte amic del rei emèrit Joan Carles I.
En un altre moment, Villarejo va restar veracitat als àudios que li van ser requisats, ja que en aquestes converses "explicava a la gent el que volia sentir". A més, va rebutjar la versemblança d’algunes de les gravacions aportades al procediment per l’empresari Javier Pérez Dolset, investigat en el cas Leire Díez, perquè "procedeixen de les clavegueres del PSOE".
Martín-Blas "no en tenia ni idea"
Al ser interpel·lat sobre la participació de l’excap d’Assumptes Interns de la Policia, el comissari principal Marcelino Martín-Blas Aranda, Villarejo va recordar que durant la instrucció el va implicar en la Kitchen: "Li dèiem el Rústico i jo no em fiava de Marcelino. Vaig fer aquestes declaracions perquè el volia enfonsar en la misèria, Marcelino no tenia ni idea de la Kitchen i mira que em pesa", va completar, per després mostrar respecte pel també comissari jubilat Enrique García Castaño: "Li tinc molt afecte i em fa pena que estigui com un vegetal".
