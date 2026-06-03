Una aspirant al càrrec de David Sánchez declara que "se sabia per a qui era"
La rival afirma que va sentir "desigualtat d’oportunitats" durant el procés de contractació i que va percebre escàs interès del tribunal en l’entrevista
Jonás Herrera
La tercera sessió del judici que es va celebrar a l’Audiència Provincial de Badajoz per la contractació de David Sánchez Pérez-Castejón com a coordinador dels conservatoris de la Diputació de Badajoz el 2017 va tornar a deixar ahir testimonis contraposats sobre l’origen del càrrec, el desenvolupament del procés selectiu i l’acompliment posterior de funcions en l’àrea de Cultura.
La jornada va estar marcada per l’àmplia presència de testimonis. El relat amb més pes va tornar a recaure sobre Cristina de Frutos, aspirant al lloc el 2017, que va insistir que va acudir al procés amb la sensació que el resultat estava decidit per endavant. El seu testimoni es va centrar en les expectatives amb què va afrontar l’entrevista celebrada el 27 de juny d’aquell any. "El meu amic em va animar a presentar-m’hi i tres dies abans em va dir que ja sabia per a qui era el lloc", era per al germà de Pedro Sánchez, va afirmar durant la seva declaració. Malgrat això, va decidir comparèixer-hi perquè, segons va afirmar, va rebre una trucada prèvia des de la Diputació en la qual li van traslladar que la seva proposta estava "molt ben valorada".
La candidata va assegurar, no obstant, que durant l’entrevista va percebre escàs interès per part del tribunal. "No hi estaven gaire interessats perquè no em van fer gaires preguntes i em van desitjar molta sort en la meva vida professional", va declarar.
A preguntes de la fiscalia, va insistir que aquella circumstància li va generar una sensació de desigualtat. "Em vaig sentir en desigualtat d’oportunitats", va explicar. També va qüestionar l’absència d’informació posterior sobre el procés. "No ens van informar de la baremació del lloc de treball" ni de les puntuacions obtingudes, va assenyalar, perquè només va rebre una resolució en la qual s’informava que el seleccionat era David Sánchez Pérez-Castejón.
En cas d’haver conegut la valoració, va assegurar, "hauria lluitat" pel lloc, ja que no li van valorar bé ni la seva experiència ni els idiomes. La professora va arribar, a més, a mostrar les seves reserves sobre alguns requisits de la convocatòria i va reconèixer que li va resultar "sospitós" que en les bases de la convocatòria només s’exigís una titulació universitària genèrica per a funcions relacionades directament amb la direcció musical.
La relació amb Seco
L’altra declaració de més rellevància va ser la d’Ángel Seco, tècnic de Cultura de la Diputació, que va rebutjar la versió oferta per David Sánchez durant la fase d’instrucció d’aquest cas sobre una col·laboració diària entre tots dos. "David va dir que treballava cada dia amb mi; no, no és veritat", va respondre de manera taxativa al ser preguntat. Precisament, aquest testimoni va ser cridat a declarar perquè Sánchez el va citar en el seu interrogatori durant la fase d’instrucció.
Seco va explicar que el contacte professional variava en funció dels expedients oberts i va negar compartir despatx o mantenir una feina quotidiana continuada.
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