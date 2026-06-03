El CGPJ replica al Govern pels atacs als jutges i demana "respecte"
Les associacions de la magistratura consideren insuficient la declaració i demanen contundència i que es pronunciï la fiscal general
Cristina Gallardo
La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va manifestar ahir la seva "preocupació per les manifestacions de responsables qualificats d’altes institucions de l’Estat que qüestionen la independència, la responsabilitat i la submissió a la llei de concretes actuacions judicials" després de les últimes resolucions que afecten persones relacionades amb el PSOE.
No obstant, això no ha semblat suficient a la major part de la carrera i les associacions de jutges i fiscals –menys les progressistes Jutgesses i Jutges per a la Democràcia i Unió Progressista de Fiscals– no van tardar a elaborar un comunicat conjunt en què acusen el Consell de "falta de contundència" i van exigir a la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, que es pronunciï.
No era la primera vegada que l’òrgan de govern dels jutges es manifestava en aquest sentit, si bé en aquesta ocasió la declaració institucional coincideix amb la tempesta política i mediàtica generada arran de l’explosió de dos nous procediments que impacten directament contra el PSOE: el que té per imputat l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero en una presumpta xarxa de tràfic d’influències i el que indaga en presumptes pagaments des del partit per mirar de sabotejar causes judicials contra l’entorn de Pedro Sánchez.
Aquests procediments han provocat la reacció d’alguns membres del Govern, que han qüestionat els informes policials que sustenten les decisions dels dos jutges de l’Audiència Nacional que instrueixen les noves causes. Segons el parer del Consell del Poder Judicial, les crítiques "contribueixen a erosionar la confiança de la ciutadania en l’Estat de dret" i "debiliten els fonaments d’una societat democràtica".
Així, la Comissió Permanent apel·la al "respecte" de les decisions judicials, "respecte que no és compatible amb la desqualificació o l’atribució a la funció jurisdiccional de finalitats alienes a la garantia de l’Estat de dret i de les llibertats del ciutadà".
Declaració insuficient
Per a la majoritària Associació Professional de la Magistratura, la segona associació judicial en nombre de membres (Francisco de Vitoria), el Fòrum Judicial Independent, l’Associació de Fiscals –també majoritària entre membres d’aquest col·lectiu– i l’Associació Professional i Independent de Fiscals aquesta declaració dista molt de ser suficient.
Així, en un comunicat conjunt manifesten que "causa especial neguit la falta de contundència" del Consell davant les informacions que se succeeixen els últims dies. Lamenten així mateix l’absència de reacció per part de la Fiscalia General de l’Estat, "ignorant el seu deure legal de defensar la independència judicial". Les associacions reiteren el seu suport als jutges afectats pels comentaris del Govern i a les seves famílies".
Un dels més contundents en les seves crítiques als procediments judicials ha sigut el ministre de Transports, Óscar Puente, que fa dies que sembra sospites sobre els casos judicials que acorralen el PSOE fins al punt d’assegurar que "es vol enderrocar un Govern amb mètodes no democràtics".
També el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres ja havia agitat la bandera del lawfare com a escut i va qüestionar com un "absolut xou" registres com el de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a Ferraz, mentre que el mateix president Pedro Sánchez va al·ludir davant la cúpula del PSOE a les "diferents velocitats" de la justícia en funció de l’adscripció o relació de les persones investigades amb una formació política o una altra.
Contra la jutge de Badajoz
Les associacions de jutges i fiscals esmenten en el seu comunicat la investigació que es va fer pública el 27 de maig "d’una suposada trama dirigida des d’un partit polític per deslegitimar membres del poder judicial i, amb això, frenar processos que afecten aquest partit o el Govern espanyol". Destaquen les activitats dirigides contra la jutge de Badajoz Beatriz Biedma, que va asseure al banc dels acusats el germà del president, David Sánchez, la causa del qual es jutja aquests dies a la ciutat extremenya. En el seu cas es van realitzar "espionatges a la seva persona, família i entorn, a fi d’assetjar-la i desacreditar-la".Les associacions de jutges i fiscals fan menció en el seu comunicat a la investigació que es va fer pública el 27 de maig "d’una suposada trama dirigida des d’un partit polític per deslegitimar membres del poder judicial i, amb això, frenar processos que afecten aquest partit o el Govern espanyol". destaquen entre elles les activitats dirigides contra la jutge de Badajoz Beatriz Biedma, que va asseure a la banqueta el germà del president, David Sánchez, la causa dels quals es jutja aquests dies. En el seu cas es van realitzar "espionatges a la seva persona, família i entorn, a fi d’assetjar-la i desacreditar-la", segons recorden.
Per als membres de la carrera judicial i fiscal "és necessari partir de la defensa a ultrança al dret a la presumpció d’innocència de les persones que estiguin sent investigades" en el procediment del jutge Pedraz contra l’exmilitant Leire Díez i altres persones. En una instrucció que, en el dia d’avui, es manté parcialment secreta. "No obstant, amb les informacions difoses fins ara, causa una profunda inquietud la possibilitat que les suposades estratègies de deslegitimació hagin afectat no només una companya concreta, sinó una pluralitat d’integrants de la judicatura".Per als membres de la carrera judicial i fiscal "és necessari partir de la defensa a ultrança al dret a la presumpció d’innocència de les persones que estiguin sent investigades" en el procediment del jutge Pedraz contra l’exmilitant Leire Díez i altres persones. en una instrucció que, en el dia d’avui, es manté parcialment secreta. "No obstant, amb les informacions difoses fins ara, causa una profunda inquietud la possibilitat que les suposades estratègies de deslegitimació hagin afectat no només una companya concreta sinó una companya concreta sinó una pluralitat d’integrants de la judicatura", afegeixen.
Però el Govern no considera que sigui incompatible criticar determinats processos judicials amb respectar la independència de la justícia i defensa els seus missatges dins de la "llibertat d’expressió". "És perfectament compatible la llibertat d’expressió i criticar o no compartir determinades sentències amb aquest respecte" i fins i tot la "confiança plena en la justícia", va defensar la portaveu del Govern, Elma Saiz, en roda de premsa després del Consell de Ministres.
L’Executiu va rebaixar el to dels seus atacs, però va justificar la seva tesi d’una "sincronització" entre el poder judicial i el polític respecte al calendari i als temps. "No som ingenus quan veiem determinats fets que protagonitza el PP", va explicar la també ministra de Seguretat Social per sembrar dubtes sobre el fet que el líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, "públicament anunciï determinats procediments judicials que només ell sembla conèixer i que després es produeixen, que no respectin la presumpció d’innocència o, fins i tot, que el director de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid anunciï procediments i anunciï condemnes com en el cas del fiscal general de l’Estat".
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