Espanya i Alemanya encapçalen l’oposició a vetar la xinesa Huawei
La Comissió Europea recomana als 27 prohibir equips del gegant de les telecomunicacions per "risc" per a la seguretat
Carles Planas Bou
Cap empresa desperta més recels a Brussel·les que Huawei. Des del 2020, la Comissió Europea acusa el gegant xinès de les telecomunicacions de suposar un "alt risc" per a la ciberseguretat i demana als 27 que excloguin la seva tecnologia de les xarxes 5G. Alguns països ho han fet. No obstant, Espanya lidera l’oposició a unes recomanacions que podrien convertir-se en una obligació que tensaria les complexes relacions amb la Xina.
Atrapada en una guerra comercial i tecnològica entre els EUA i el gegant d’Àsia, la Unió Europea mira de trobar el seu lloc. No obstant, els diferents interessos nacionals dificulten els consensos. Això explica la divisió interna entorn de la polèmica amb Huawei, que acusen de ser un cavall de Troia al servei del règim de Xi Jinping. La companyia ho ha negat reiteradament.
L’Executiu comunitari busca ara cosir aquesta ferida amb una revisió de la llei de ciberseguretat per incloure els riscos d’influència de nacions estrangeres que posaria Pequín a la diana i obriria la porta que les advertències de la Comissió fossin legalment vinculants a tota la UE.
Cap gran país europeu exhibeix avui més sintonia amb la Xina que Espanya. El Govern de Pedro Sánchez va intensificar el seu acostament a Pequín, obrint cada vegada més les portes del país a la inversió xinesa. Actualment, Espanya compta amb dos contractes públics amb material de la firma de Szhenzen, un d’ells a Catalunya. Un tercer, de 10 milions d’euros i adjudicat a Telefónica, va ser revocat l’estiu passat per "criteris de sobirania espanyola".
Espanya no és l’únic país que advoca perquè siguin els Estats membres els que decideixin sobre les seves infraestructures i sobre si un proveïdor com Huawei o la xinesa ZTE presenten riscos. Segons Bloomberg, Alemanya colidera aquesta oposició a les intencions de Brussel·les, malgrat desacords dins de la coalició que encapçala el canceller Friedrich Merz. Berlín va acordar el 2024 excloure els components crítics de les dues marques del nucli de les xarxes 5G abans que acabi l’any i d’altres xarxes d’accés i transport abans de final del 2029.
Altres estats membres estan fent cas omís de les recomanacions de la Comissió: només 13 dels 27 han pres mesures sobre això, entre ells, Hongria.
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