Hisenda s’obre a canvis en el finançament
El Govern intentarà obrir fissures en la unanimitat del rebuig entre els populars
Iván Gil
L’Executiu central iniciarà durant els pròxims dies la ronda de contactes amb les comunitats autònomes per abordar el nou model de finançament autonòmic i des d’Hisenda es mostren oberts a introduir modificacions en la proposta. El ministre Arcadi España va assegurar que "la voluntat de diàleg és constructiva" i va cridar totes les comunitats a asseure’s a negociar per intentar acostar posicions.
Les diferències amb el PP semblen, no obstant, insalvables, després del seu rebuig de la reforma posada sobre la taula per la seva predecessora, María Jesús Montero. Fonts d’Hisenda el vinculen a suposades indicacions de Génova que no correspondrien amb l’interès propi de les comunitats que governen, principalment aquelles més perjudicades per l’actual model. "Que el que diuen en privat també ho diguin en públic", desafien des d’Hisenda.
Des de l’Executiu s’intentarà amb aquesta ronda almenys obrir fissures en la unanimitat de criteris entre els populars. De fet, el mateix Arcadi España serà qui es reuneixi amb el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a petició d’aquest, en lloc de fer-ho el secretari d’Estat, Jesús Gascón. Una cosa que al seu departament contrasten amb el rebuig de la reunió per abordar el model de finançament que ja ha manifestat la consellera andalusa Carolina España.
A Hisenda insisteixen que la seva voluntat és negociar amb normalitat i mirar d’arribar a acords abans de convocar el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). La intenció és que les reunions es produeixin en ordre d’aprovació dels estatuts. La ronda s’iniciaria així amb la Generalitat de Catalunya, tot i que Arcadi España va avançar ahir en roda de premsa després del Consell de Ministres que hi haurà flexibilitat en funció de les agendes i la disponibilitat tant del secretari d’Estat com dels mateixos consellers autonòmics.
Arcadi España va centrar les seves crítiques en Feijóo, a qui responsabilitza del tancament de files entre els presidents autonòmics contra el nou model de finançament. De la negativa avançada per la consellera andalusa de no reunir-se, el titular d’Hisenda va recordar que la seva comunitat rebria 4.846 milions d’euros addicionals. Després d’això, va qüestionar que "el que prioritzen no són els interessos del seu territori, sinó el que li diu la direcció del partit del carrer Génova".
Sense Pressupostos a la vista
La pretensió del Govern és aprovar abans de l’agost en el Consell de Ministres el nou model de finançament autonòmic per remetre’l al Congrés. Al setembre se n’iniciaria la tramitació i l’objectiu és que estigués en vigor l’1 de gener de l’any vinent. Amb tot, tot i que pugui tenir llum verda al CPFF, al Congrés haurà de sumar Junts.
Malgrat totes les dificultats, el titular d’Hisenda va assegurar que hi haurà tant nou model de finançament com Pressupostos. Respecte d’aquests últims, tot apunta que per calendari es presentaran els del 2027 renunciant als del present any. De fet, España ha assegurat que de moment estan centrats a analitzar l’impacte de la guerra de l’Iran en l’economia i que "queda encara un mes de vigor d’algunes de les mesures del reial decret llei i estem dedicats a això".
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