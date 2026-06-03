Iberostar es retira de 12 hotels de Cuba en el punt de mira dels EUA
La companyia balear es desvincula del hòlding Gaesa, propietat de l’Exèrcit cubà, per evitar ser sancionada
Abel Gilbert
Iberostar Cuba Hotels & Resorts s’ha desvinculat de Gaviota, la cadena hotelera controlada pel Grup d’Administració Empresarial, SA (Gaesa), després que aquest hòlding hagi sigut posat en el punt de mira del Govern nord-americà per ser propietat de les Forces Armades de Cuba. La retirada de l’empresa mallorquina, anunciada a través del turoperador argentí Sudameria, afecta 12 hotels i va entrar en vigor dilluns passat, 1 de juny.
L’Oficina de Control d’Actius Estrangers (OFAC) dels Estats Units havia fixat el 5 de juny com a data límit perquè les empreses estrangeres abandonessin tota relació amb Gaesa, sota pena de ser sancionades per l’Administració de Trump.
Els allotjaments afectats són l’Iberostar Grand Packard, l’Iberostar Selection Ensenachos, l’Iberostar Coral Ensenachos, l’Iberostar Selection Holguín, l’Iberostar Coral Holguín, l’Iberostar Selection Esmeralda, l’Iberostar Coral Esmeralda, l’Iberostar Selection L’Havana, l’Iberostar Origin Bella Vista Varadero, l’Iberostar Origin Laguna Azul, l’Iberostar Origin Playa i l’Iberostar Origin Playa Alameda.
La companyia balear mantindrà la seva presència a Cuba a través d’establiments la contrapart estatal dels quals pertany a altres grups turístics no vinculats a l’Exèrcit, entre ells Cubanacán i Gran Caribe. El comunicat atribueix la decisió "com a part d’un procés d’adaptació a l’entorn regulatori internacional i per tal de preservar els estàndards de qualitat, compliment i gestió que distingeixen la companyia". Dilluns passat, els esmentats establiments van deixar de ser gestionats, comercialitzats o promocionats sota la marca Iberostar. "En conseqüència, qualsevol referència a Iberostar Cuba Hotels & Resorts associada a aquests hotels quedarà sense efecte des d’aquesta data", detalla la nota.
Enmig del cèrcol judicial dels Estats Units i amb l’illa a la vora del col·lapse, l’Havana preparava uns actes estatals modestos pel 95è aniversari de Raúl Castro Ruz, que se celebra avui.
No hi ha diners ni electricitat per a la celebració que hauria volgut organitzar el president Miguel Díaz-Canel. La història oficial ha assignat a Raúl els més alts honors, tot just per sota del seu germà Fidel. L’avui nonagenari general va canviar l’uniforme pel vestit d’estadista, li va correspondre normalitzar les relacions amb els Estats Units i promoure reformes econòmiques que van avançar a les palpentes. Va sortir del centre de l’escena política el 2018, tot i que mai va deixar de ser influent.
Acusació a Miami
El conflicte amb els Estats Units ha escalat de tal manera que li ha tornat al primer pla. Una acusació judicial a Miami, per un episodi del 1996, la demolició de dos avions civils, que segons l’Havana estaven associats a la CIA, ha obligat les autoritats a tancar files al seu voltant.
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