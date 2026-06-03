Terrorisme
La justícia francesa autoritza l’entrega a Espanya de Josu Ternera
L’euroordre va ser cursada per l’Audiència Nacional al desembre i té a veure amb el seu presumpte paper en la direcció d’ETA des que es va fugar d’Espanya el 2002 fins que va ser capturat als Alps el 2019
EFE
El Tribunal d’Apel·lació de París ha donat aquest dimecres el seu vistiplau a l’entrega a Espanya de l’històric exdirigent etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, per una euroordre emesa el desembre passat per l’Audiència Nacional de Madrid en què està acusat com a dirigent terrorista.
El president de la sala d’instrucció del Tribunal d’Apel·lació de París ha precisat en comunicar la decisió que l’entrega queda diferida a l’espera que es resolgui l’últim cas obert contra Josu Ternera (75 anys) a França, i que donarà lloc a una sentència que es dictarà el pròxim 2 de juliol. El jutge també ha puntualitzat que l’ajornament de l’execució de l’euroordre inclouria el compliment d’una eventual pena que se li pogués imposar aleshores.
En aquest últim judici que el veterà exdirigent d’ETA tenia a França, i que pot ser objecte d’un recurs posterior davant el Tribunal Suprem que trigaria uns mesos, la Fiscalia havia demanat per a ell una pena de cinc anys de presó exempts de compliment, és a dir, que només els hauria de complir entre reixes en cas de reincidència.
Pel que fa a l’euroordre acceptada ara per la sala d’instrucció, va ser cursada per l’Audiència Nacional el passat 3 de desembre i té a veure amb el seu presumpte paper en la direcció d’ETA des que es va fugar d’Espanya el 2002 fins que va ser capturat als Alps francesos el maig del 2019. El president de la sala d’instrucció va recordar que per aquest càrrec podria ser condemnat a Espanya a una pena de 15 anys.
Preguntat per EFE sobre si recorreria al Tribunal Suprem, Laurent Pasquet-Marinacce, advocat principal d’Urrutikoetxea, que també ha acudit a l’audiència (viu al País Basc francès en llibertat sota control judicial), ha dit que no faria «cap comentari».
L’euroordre acceptada avui és molt similar a una altra per a la qual el Tribunal d’Apel·lació de París ja havia donat el seu vistiplau el 2020, però per un període d’acusació més breu i, sobretot, únicament pel càrrec de pertinença a una organització terrorista, i no com a dirigent, cosa que suposava una pena màxima de 12 anys i no de 15. En l’audiència del passat 25 de març per examinar el fons, el fiscal de la sala d’instrucció havia donat per fet que si aquesta nova euroordre tirava endavant, l’anterior seria anul·lada per la justícia francesa.
França també va aprovar (i ja és definitiva) l’entrega a Espanya de Josu Ternera perquè sigui jutjat per la seva eventual implicació en l’atemptat contra la casa quarter de la Guàrdia Civil de Saragossa el 1987, en què van ser assassinades onze persones, i que, com les altres, està a l’espera del final dels procediments a França contra ell.
La decisió del Tribunal d’Apel·lació de París d’avui ha inclós també el rebuig de la demanda de l’home que va llegir el comunicat de dissolució d’ETA el maig del 2018, que a través dels seus advocats volia que la justícia francesa sol·licités un suplement d’informació a l’Audiència Nacional. Amb ell, pretenia que es consultés a Espanya en quines condicions estaria si fos entregat i si, eventualment, fos condemnat, tenint en compte la seva edat i el seu estat de salut.
L’objectiu declarat amb aquesta demanda —a la qual s’havia oposat la Fiscalia francesa— era que la sala d’instrucció, abans de dictaminar, analitzés les garanties que podia donar la justícia espanyola.
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