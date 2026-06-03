La jutge truca al nòvio d’Ayuso com a testimoni en la causa contra Rodríguez
Cristina Gallardo
La jutge Raquel Robles accepta la petició del PSOE perquè Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, declari com a testimoni en la causa en la qual s’investiga el seu cap de Gabinet, Miguel Ángel Rodríguez, per un presumpte delicte de revelació de secrets al difondre els noms i fotografies de dos periodistes d’El País que feien la seva feina als voltants del pis de l’empresari. La cita s’ha assenyalat per al 30 de juny.
La magistrada considera que aquesta citació resulta "necessària, proporcional i pertinent" per aclarir una dada important de la instrucció, ja que el mateix Rodríguez va sostenir durant la seva declaració com a imputat que va ser González Amador qui li va proporcionar "part del contingut del missatge que admet haver enviat al grup de periodistes".
"Sobretot quan els mateixos perjudicats admeten en la seva declaració que la policia que els va identificar no els va fer cap captura d’imatge, que les seves fotografies i ressenya apareixen en el mitjà de comunicació per al qual treballen i que la fotografia que apareix en el missatge enviat per l’investigat està, clarament, feta des d’una posició d’altura", afegeix.
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