Les tropes israelianes mantenen l’ofensiva al Líban
Andrea López-Tomàs
Malgrat l’alto el foc anunciat pel líder nord-americà, els atacs creuats entre Hezbol·là i Israel han continuat. La setmana passada, el primer ministre israelià, Netanyahu, va anunciar la intensificació de la seva ofensiva militar contra el Líban. L’Exèrcit israelià ha ampliat la seva operació terrestre a la regió oriental, des d’on exigeix el desplaçament forçós de tota la població.
A la tràgica situació del sud, que ha aprofundit la greu crisi humanitària que assota el país, s’hi van sumar dilluns les amenaces contra Beirut. Les autoritats castrenses israelianes van ordenar a la població que abandonés les seves llars abans de ser bombardejades, i van desfermar el caos a la capital libanesa. Finalment, la intervenció de Trump va frenar els atacs, però no la violència israeliana sobre el Líban. A la nit, desenes d’atacs van aterrir la població del sud. Només dilluns els avions de guerra van colpejar 42 llogarets, els drons van portar a terme 14 atacs i el foc d’artilleria va arribar a 19 ubicacions, segons el mitjà libanès L’Orient-Le Jour.
Les tropes israelianes van continuar avançant per terra enmig d’intensos combats amb els milicians de Hezbolà. Un atac la nit de dilluns a Marwanieh va matar sis membres d’una família. El foc israelià a Toul, a prop de Nabatiye, va matar un dentista. I, la nit abans, els atacs a Tir van deixar vuit morts.
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