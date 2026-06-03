La líder danesa segella una coalició quadripartida de centreesquerra
Frederiksen governarà en minoria en la seva tercera legislatura consecutiva amb un Executiu més paritari i ecologista
Gemma Casadevall
Un executiu més paritari, més ecologista, amb rebaixes fiscals i suport a la família, ferm en el seu compromís amb Ucraïna i en la defensa del país, inclòs el territori autònom de Groenlàndia que cobeja Donald Trump: aquestes són les línies mestres de la nova coalició de govern de Dinamarca liderada per la socialdemòcrata Mette Frederiksen. Serà la seva tercera legislatura seguida, assolida després de negociacions complexes i el resultat de les quals és un quadripartit en minoria, que Frederiksen anomena "un trèvol de quatre fulles". És a dir, estrany i portador de fortuna.
Per als joves, hi haurà transport públic gratuït fins als 22 anys; per als pensionistes, millores en les seves prestacions; per al conjunt de la població, atenció dental gratuïta i un IVA reduït en els aliments; per a les empreses, rebaixa en l’impost de societats. I per a la immigració, un enduriment de les ja de per si rígides lleis del país nòrdic.
És una aliança de signe paritari, com es va plasmar en la presentació pels seus quatre líders: la socialdemòcrata Frederiksen, l’esquerrana Pia Olsen Dyhr, més el centrista Lars Lokke Rasmussen i el liberal Martin Lidegaard. A l’experimentat Rasmussen, ministre d’Exteriors sortint, se li atribueix el paper d’àrbitre. Però el comandament correspon a Frederiksen, de 48 anys i en el càrrec des del 2019.
Dos intents fallits de pacte
La líder socialdemòcrata ha necessitat 69 dies per segellar el seu pacte, el termini més llarg de la història de Dinamarca. En el camí cap a l’acord hi ha hagut dos intents fallits: primer va fracassar la mateixa Frederiksen, que després d’unes setmanes de consultes va tornar l’encàrrec per falta de suports. La tasca va passar llavors al ministre de Defensa, el liberal Troels Lund Poulsen, que va quedar encara més lluny de l’objectiu. A la tercera, Frederiksen va obtenir el resultat anhelat.
A la primera ministra, una dona que no acostuma a prodigar emocions, se la veia radiant dilluns passat a la nit, després de notificar al rei Frederic que havia aconseguit un acord. A la presentació del pacte, celebrada ahir, la seguirà avui la del seu equip ministerial.
El partit socialdemòcrata va ser el més votat en les generals el 24 de març, però va caure al mínim històric del 21,9% dels vots. Dels 50 escons que tenia va passar a 38. El quadripartit entre els Socialdemòcrates, els Moderats, el Partit Socialista Popular i el Radical Liberal sumarà només 82 escons. Comptarà amb el suport de dos partits de l’esquerra ecologista. El pastís parlamentari danès està molt fragmentat, amb 12 partits per a 170 escons de la cambra.El partit socialdemòcrata va ser el més votat a les generals el 24 de març passat, però va caure al mínim històric del 21,9% dels vots. Dels 50 escons que tenia va passar a 38. El quadripartit entre Socialdemòcrates, Moderats, el Partit Socialista Popular i el Radical Liberal sumarà tot just 82 escons. Comptarà amb el suport de dos partits de l’esquerra ecologista. El pastís parlamentari danès està molt fragmentat, amb 12 partits per als 170 escons de la cambra.
Línia dura en migració
Frederiksen no s’estrena com a líder d’un govern en minoria. En la seva primera legislatura va comandar una aliança entre el bloc d’esquerres sense majoria. Va ser una etapa rica en dissensions, a la qual va seguir, després de la seva reelecció, una coalició amb els Moderats de Rasmussen i els liberals de Poulsen. Va endurir així la seva política migratòria, amb línies pròpies de formacions dretanes. Es mantindrà en aquesta mateixa línia en la seva tercera legislatura. També ho farà pel que fa al rearmament, una posició compartida pel conjunt de països de l’àmbit nòrdic i bàltic.Frederiksen no s’estrena com a líder d’un govern en minoria. En la seva primera legislatura va comandar una aliança entre el bloc d’esquerres sense majoria. Va ser una etapa rica en dissensions, a la qual va seguir, després de la seva reelecció, una coalició amb els Moderats de Rasmussen i els liberals de Poulsen. Va endurir així encara més la seva política migratòria, amb línies pròpies de formacions dretanes. Es mantindrà en aquesta mateixa línia en la seva tercera legislatura. El mateix farà pel que fa al rearmament, una posició compartida pel conjunt de països de l’àmbit nòrdic i bàltic europeus.
El seu "trèvol de quatre fulles" danès haurà de mantenir la fortalesa davant l’obsessió de Trump per Groenlàndia. Frederiksen representa per als seus compatriotes la fermesa davant el poderós aliat transatlàntic. Des d’aquesta posició va convocar eleccions anticipades, en un moment en què les enquestes indicaven un repunt de popularitat. Va obtenir una victòria mínima, però suficient per a un tercer mandat.El seu trèvol de quatre fulles danès haurà de mantenir també la fortalesa davant l’obsessió de Trump per Groenlàndia. Frederiksen representa per als seus compatriotes la fermesa davant el poderós aliat transatlàntic. Des d’aquesta posició va convocar eleccions anticipades, en un moment en què les enquestes indicaven un repunt de popularitat. Va obtenir una victòria mínima, però suficient per a un tercer mandat.