Visita del Pontífex
El Papa preveu reunir-se amb Illa al Palau Episcopal de Barcelona dimarts a la tarda
El Papa sí hablará en catalán en la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Família
Sara González
Tot i que la seva agenda a Catalunya serà molt atapeïda, el Papa Lleó XIV preveu reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiència privada al Palau Episcopal de Barcelona dimarts a la tarda després de la pregària del migdia a la Catedral. Així ho ha explicat en una trobada amb periodistes el portaveu del Vaticà, Matteo Bruni, segons publiquen diversos mitjans. Fonts de Presidència asseguren que no ho poden confirmar al cent per cent perquè no estava inclòs en l’agenda pública, però que sí que hi havia «interès» que es pogués produir aquesta trobada.
Illa ja es va reunir amb el Pontífex el mes d’octubre passat al Vaticà, convertint-se així en el primer polític espanyol a reunir-se amb el Papa tot just cinc mesos després d’haver estat nomenat. Va ser en aquella cita quan el va convidar a anar a Barcelona per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, aprofitant també que coincidiria amb el centenari de la mort de l’arquitecte Antoni Gaudí.
El programa que s’ha fet públic detalla que Lleó XIV arribarà a l’aeroport del Prat a les 12.30 del migdia, on el rebrà Illa juntament amb altres representants de la Generalitat. De fet, el president té previst acompanyar el Pontífex a tots els actes que té previstos en la seva visita a Catalunya.
Cites amb Sánchez, Ayuso i Feijóo
Més enllà del president, el Papa també té a la seva agenda una trobada amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. També es reunirà amb el president del Govern, Pedro Sánchez, el dia 8, i posteriorment mantindrà una breu trobada amb el líder del PP i cap de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo.
En les últimes hores, el Govern ha fet gestions amb l’Arquebisbat de Barcelona per aconseguir que en el moment amb més projecció internacional de la visita, la benedicció de la torre de la Sagrada Família, el Papa intervingui en català, una cosa que inicialment no estava prevista i que ha aixecat polseguera entre els partits independentistes a Catalunya. El cardenal Joan Josep Omella s’ha compromès a fer les gestions amb el Vaticà perquè així sigui.
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