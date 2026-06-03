Jornades del Cercle d’Economia
Sánchez anuncia que activa els Pressupostos del 2027 per refer la majoria de la investidura
El president del Govern es compromet a abordar la «arrel del conflicte polític» amb Catalunya i promet complir el pactat tant amb Junts com amb ERC
Illa defensa que el PSC està «lliure de corrupció» davant els dubtes de l’oposició sobre la seva campanya del 2024
Impuls al finançament autonòmic i gestos amb els socis: el pla de Sánchez per guanyar temps fins a l’estiu davant la tempesta judicial
Feijóo rebutja que una moció de censura instrumental sigui una «dracera» per arribar a la Moncloa: «No demano favors»
Sara González
El president del Govern, Pedro Sánchez, treu del calaix els pressupostos amb la vista posada a refer la majoria de la investidura i continuar la legislatura fins al 2027. Per sorpresa i durant la clausura de les jornades del Cercle d’Economia a Barcelona, ha revelat que iniciar la tramitació dels comptes per a l’any que ve aquesta mateixa setmana és la carta que s’havia reservat per mirar de rellançar el seu mandat en un moment en què l’allau de causes judicials ha posat en perill el PSOE i ha augmentat la desconfiança amb els socis.
Ho ha dit en el mateix faristol on dimarts el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va defensar una moció de censura instrumental per desallotjar-lo de la Moncloa
Segueix en directe a EL PERIÓDICO la intervenció de Sánchez davant els empresaris:
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