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Jornades del Cercle d’Economia

Sánchez anuncia que activa els Pressupostos del 2027 per refer la majoria de la investidura

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El president del Govern, Pedro Sánchez, en una foto d’arxiu.

El president del Govern, Pedro Sánchez, en una foto d’arxiu. / Ricardo Rubio - Europa Press

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Sara González

Barcelona

El president del Govern, Pedro Sánchez, treu del calaix els pressupostos amb la vista posada a refer la majoria de la investidura i continuar la legislatura fins al 2027. Per sorpresa i durant la clausura de les jornades del Cercle d’Economia a Barcelona, ha revelat que iniciar la tramitació dels comptes per a l’any que ve aquesta mateixa setmana és la carta que s’havia reservat per mirar de rellançar el seu mandat en un moment en què l’allau de causes judicials ha posat en perill el PSOE i ha augmentat la desconfiança amb els socis.

Ho ha dit en el mateix faristol on dimarts el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va defensar una moció de censura instrumental per desallotjar-lo de la Moncloa

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