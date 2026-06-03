Peinado accedeix a la petició de les defenses i cita Begoña Gómez el 15 de juny
La dona de Sánchez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció, apropiació indeguda i malversació
ACN
El jutge Juan Carlos Peinado ha accedit a la petició de les defenses que demanaven més temps i ha acordat ajornar una setmana la citació de Begoña Gómez -dona del president espanyol, Pedro Sánchez- per la vista prèvia de jurat. Peinado canvia la data prevista del 9 de juny per la del 15 de juny a les sis de la tarda. L'instructor manté l’obligació per a Gómez i la resta de dos acusats -la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés- d'assistir presencialment a la cita.
Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics.
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) no va trobar pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a "irregularitats" en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta.
L'UCO va enviar aquest document al jutge Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda.
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