El pols de Rufián a ERC per la llista electoral crispa el grup parlamentari
Les condicions que ha posat el portaveu per tornar a ser candidat fan aflorar un malestar que porta temps latent entre els diputats
Quim Bertomeu
El grup d’ERC al Congrés passa per un moment complicat. És una situació que fa temps que es gesta, però que ha aflorat definitivament els últims dies. El diputat republicà Jordi Salvador va expressar públicament dilluns el seu enuig amb el portaveu, Gabriel Rufián, per les peticions que durant les últimes setmanes ha llançat sobre el futur del grup parlamentari i la configuració de la pròxima llista electoral. Diverses fonts pròximes al grup consultades per EL PERIÓDICO confirmen aquest malestar generalitzat.
La gota que ha fet vessar el got és que, fa uns dies, Rufián plantegés públicament al seu partit que, per repetir com a candidat, s’havien de complir certes "condicions". Una és formar una candidatura de cara a les eleccions generals del 2027 amb membres amb qui tingui plena sintonia i amb qui es pugui sentir còmode. "Necessito una sèrie de condicions que el meu partit sap i que no tenen res a veure amb tot el que estem parlant [del front d’esquerres], tenen a veure amb el grup parlamentari", va dir fa dues setmanes.
Dilluns, en un apunt a la xarxa social X, el diputat Jordi Salvador va lamentar aquest posicionament de Rufián. "En política i en la vida hi ha una norma bàsica: respecte. Respecte a l’equip del grup (càrrecs electes i tècnics) a Madrid i a la militància. ERC no és cap plataforma personal ni un espai d’ultimàtums". Salvador no es va quedar aquí i va fer manifest el seu enuig: "Si fa falta, alguns parlarem en públic, almenys jo, i s’acabarà la tonteria. La paciència té un límit".
Fa temps que el clima de tensió a Madrid s’eleva. Les "condicions" de Rufián per ser candidat no són l’únic motiu. També ha enrarit l’ambient la defensa a ultrança que el líder republicà fa de formar un front d’esquerres amb altres partits, cosa que no ha sigut avalada per cap òrgan del partit.
Soroll intern
"No hi ha hagut mai un debat sobre aquesta possibilitat i fa quatre dies que vam aprovar la ponència política", explica una veu republicana, amb referència al fet que aquesta aliança progressista no està contemplada en cap document intern del partit. "No ha explicat la idea ni al grup parlamentari, ni a l’executiva del partit, ni al Consell Nacional", afegeix una altra veu. Això també ha generat soroll intern.
Tota la legislatura d’ERC al Congrés, que va començar l’estiu del 2023, ha sigut prolífica en picabaralles. El conflicte entre Israel i Palestina va fer xocar Rufián –propalestí– amb la diputada Pilar Vallugera, que va carregar contra l’atac de Hamàs que va desencadenar la guerra. Després, la guerra interna que va viure ERC el 2024 pel control del partit també va impactar en el grup a Madrid. Rufián es va posicionar al costat de Junqueras i dues diputades, Teresa Jordà i la mateixa Vallugera, van participar activament en la candidatura rival.
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