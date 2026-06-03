El PSOE admet que va pagar a Leire Díaz 45.000 euros com a periodista
Tono Calleja Flórez
La investigació que des de l’estiu de l’any passat duu a terme el jutge d’instrucció de Madrid Arturo Zamarriego entorn de l’activitat de l’exmilitant socialista Leire Díez ha revelat que el mateix PSOE reconeix pagaments a aquesta dona des del setembre del 2015, concretament 44.859 euros que li van ser abonats des d’aquesta data i fins al mateix mes del 2017 "com a assessora tècnica en Comunicació, en qualitat de treballadora autònoma dependent, per al PSOE de Cantàbria".
Així ho assenyala en un escrit l’advocat del PSOE personat en aquest procediment, el contingut del qual coincideix en alguns aspectes amb les indagacions fetes en el marc del cas Sepi pel jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, que va ser qui va ordenar l’entrada a la seu nacional del PSOE la setmana passada.
La informació va ser aportada el 14 de maig, tot just dues setmanes abans d’aquesta operació judicial, segons la documentació a la qual ha tingut accés aquest diari.
Es va fer a petició del jutge Zamarriego, que s’havia interessat per un pagament concret admès inicialment pel PSOE, 15.612 euros bruts abonats "en règim mercantil en l’exercici 2017". Es va sol·licitar igualment el contracte existent respecte de l’activitat, factures emeses i informació de la manera en què es va efectuar el pagament, indicant-hi el nombre de compte bancari i si es va fer per ingrés directe o transferència.
Des del PSOE s’assegura que totes les dades aportades suposen una ampliació d’informació amb les dades contractuals amb Leire Díez enviades a Ferraz pel partit a Cantàbria. En aquesta resposta va enviar els contractes, les factures i el tipus de pagament. Aquesta informació addicional, expliquen fonts socialistes, que afegeixen que "no constava en les bases de dades del PSOE federal".
"Sol·licitada la documentació completa al PSOE de Cantàbria, es van constatar dos contractes a Leire Díez com a assessora de Comunicació autònoma", assegura una nota del partit. El primer es correspon amb el període comprès entre el setembre del 2015 i el febrer del 2017, pel qual va percebre 32.903 euros bruts. El segon va del febrer al setembre del 2017 i va cobrar 11.956 euros bruts. El total ascendeix a 44.800 euros.
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