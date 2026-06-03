Record a Samaranch
Felip VI, Illa i Collboni homenatgen el que va ser president del COI, 16 anys després de la seva mort. "Va ser un visionari", va dir el president.
Quim Bertomeu
El rei Felip VI, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, van liderar ahir l’homenatge a qui va ser durant 21 anys president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Joan Antoni Samaranch. Quan es compleixen 16 anys de la seva mort, l’acte va voler simbolitzar la gratitud de les institucions –l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona–, de la societat civil i del món de l’esport a l’exmandatari olímpic.
L’homenatge es va celebrar als jardins del Palauet Albéniz de Barcelona, una ciutat sempre unida a Samaranch perquè el seu paper al COI va ser decisiu perquè acollís els Jocs Olímpics de 1992. Un dels atletes del certamen –i abanderat de la delegació d’Espanya– va ser el Rei, que va elogiar que Samaranch "va liderar amb gran ímpetu i convicció la transformació de l’olimpisme en la seva dimensió institucional, en el seu potencial diplomàtic i en la seva innovació tècnica i tecnològica".
També va aprofitar el seu discurs per llançar un missatge d’unitat i concòrdia entre institucions i ciutadans d’Espanya. Segons la seva opinió, els Jocs no només van ser un aparador de la ciutat i el país davant del món, sinó que van ser una "extraordinària injecció de moral" per als espanyols. "Van ensenyar al món del que érem –i som– capaços quan treballem junts", va concloure.
Per al president de la Generalitat, els Jocs també van ser la demostració del "veritable potencial de Catalunya i Espanya" quan lluiten per una "causa comuna". Illa va recordar que els anys 80, quan es va decidir la nominació –va ser el 1986–, no eren anys fàcils ni aquí ni al món. "Samaranch va apostar per Barcelona quan no era fàcil fer-ho. "Va ser un visionari", va dir.
L’alcalde Collboni va destacar que la història de la ciutat no seria la mateixa sense "el lideratge, la visió, l’eficiència i els dots diplomàtics" de Samaranch.
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Dr. Josep Ramon Cugat i al Dr. Borja Domingo, pneumòlegs d’Althaia: “No existeix un consum segur de tabac, cada cigarreta té impacte sobre la salut”