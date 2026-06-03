Rússia s’estanca al front i s’acarnissa amb les ciutats ucraïneses
El principal atac rus contra Ucraïna dels últims mesos causa almenys 18 morts
Marc Marginedas
El Kremlin ha demostrat les últimes hores que les advertències d’atacs massius contra les ciutats ucraïneses, i en particular contra la capital del país, no eren paper mullat. Rússia va disparar ahir 73 míssils balístics i 656 avions no tripulats contra Kíiv, Dnipró, Khàrkiv, Kamianske i Odessa, cosa que va causar la mort de 18 persones i ferides a un centenar. La falta de projectils Patriot per interceptar els míssils balístics russos ha empès el president Volodímir Zelenski a fer una crida als EUA: "Si Ucraïna no està protegida... aquests atacs continuaran".El Kremlin ha demostrat les últimes hores que les advertències d’atacs massius contra les ciutats ucraïneses, i en particular contra la capital del país, no eren paper mullat. Rússia ha disparat les últimes hores un total de 73 míssils balístics i 656 avions no tripulats contra Kíiv, Dnipró, Khàrkiv, Kamianske i Odesa, i ha causat la mort de 18 persones i ferides a un centenar. La falta de projectils Patriot per interceptar els míssils balístics russos ha empès el president Volodímir Zelenski a llançar una crida dramàtica als EUA: "Si Ucraïna no està protegida... aquests atacs continuaran".
Les xifres semblen donar la raó al mandatari ucraïnès. Segons fonts de la Defensa Aèria d’Ucraïna, es va arribar a interceptar al voltant de 600 drons, mentre que en la categoria de projectils només en van fer caure quatre desenes. "Putin és un criminal de guerra i un perdedor, l’única carta del qual és el terror", va acusar el ministre d’Exteriors ucraïnès, Andrí Sibiha, que va demanar a la UE que comenci a dedicar diners del Fons Europeu d’Ajuda a la Pau a adquirir bateries Patriot davant la greu situació.Les xifres semblen donar la raó al mandatari ucraïnès. Segons fonts de la Defensa Aèria d’Ucraïna, dotada d’un innovador sistema per neutralitzar avions no tripulats, es va arribar a interceptar al voltant de sis centenars de drons, mentre que en la categoria de projectils, les xifres van ser molt més modestes i únicament se’n van abatre, abans que impactessin, quatre desenes, és a dir, poc més de la meitat. "Putin és un criminal de guerra i un perdedor, l’única carta del qual és el terror", ha acusat el ministre d’Exteriors ucraïnès, Andrii Sybiga. El responsable ha demanat a la UE que comenci a dedicar diners de l’anomenat Fons Europeu d’Ajuda a la Pau a l’adquisició de bateries Patriot davant la gravetat de la situació.
Els bombardejos van causar danys a edificis residencials, no residencials i centres sanitaris, va denunciar l’alcalde de la capital, Vitali Klitxkó, un patró d’actuació que es va repetir a Odessa i a Khàrkiv. El Ministeri de Defensa rus va negar les acusacions d’haver obert foc contra objectius civils.Entre els danys causats pels bombardejos hi ha edificis residencials, no residencials i centres sanitaris, segons ha denunciat l’alcalde de la capital, Vitali Klichkó, un patró d’actuació que s’ha repetit a Odesa i Khàrkiv. Com ha sigut la norma, el Ministeri rus de Defensa ha negat les acusacions d’haver obert foc contra objectius civils. Una asseveració que xoca frontalment amb l’experiència que l’Anastàsia va relatar a l’agència France Presse. Va explicar com "totes les finestres" de casa seva van esclatar i com la nit es va transformar "en un malson". Davant la intensitat dels atacs, Kíiv va ordenar evacuar zones pròximes a la frontera.
Mentrestant, les tropes russes continuen estancades als fronts bèl·lics, sense arribar a materialitzar avanços. Segons l’Institut d’Estudis sobre la Guerra, Ucraïna va arribar a recuperar el control de 282 km2 de territori i va comptabilitzar el segon mes consecutiu en què les forces invasores es veuen obligades a retrocedir. Tot això passa mentre les tropes russes continuen estancades als fronts bèl·lics, sense arribar a materialitzar avenços. D’acord amb els càlculs de l’Institut d’Estudis sobre la Guerra (ISW), les forces ucraïneses van arribar a recuperar el control de 282 quilòmetres quadrats de territori i van comptabilitzar el segon mes consecutiu en què les forces invasores es veuen obligades a retrocedir. Aquesta dada, juntament amb els atacs amb drons contra la infraestructura petroliera, ha tingut un gran impacte en la moral de la classe política i la població a Rússia, i ha provocat fins i tot una pèrdua de popularitat del president Vladímir Putin. D’acord amb l’ISW, una part important dels èxits ucraïnesos es deu als atacs amb drons d’abast mitjà que "han limitat la capacitat russa de traslladar personal" i de "mantenir les seves posicions al front".
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