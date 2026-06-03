Trump nomena el seu aliat Bill Pulte director d’Intel·ligència Nacional
El Periódico
El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar ahir el nomenament del director de l’Agència Federal de Finançament de l’Habitatge, Bill Pulte, com a director interí d’Intel·ligència Nacional, en substitució de Tulsi Gabbard. "William té una àmplia experiència gestionant els assumptes més sensibles dels EUA, la seguretat i solidesa dels mercats, i l’administració de més de 10 milions de dòlars a Fannie Mae/Freddie Mac", va dir Trump a Truth Social. L’elegit continuarà exercint funcions relacionades amb l’habitatge.El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar aquest dimarts el nomenament del director de l’Agència Federal de Finançament de la Vivenda, Bill Pulte, un estret aliat que també presideix els gegants del refinançament Fannie Mae i Freddie Mac, com a director interí d’Intel·ligència Nacional, en substitució de Tulsi Gabbard. "William té una àmplia experiència gestionant els assumptes més sensibles dels Estats Units, la seguretat i solidesa dels mercats, i l’administració de més de 10 milions de dòlars a Fannie Mae/Freddie Mac", va dir Trump en una publicació a la seva plataforma Truth Social, i va agregar que l’elegit continuarà exercint les seves funcions relacionades amb la vivenda.
Pulte, hereu d’una fortuna immobiliària, substitueix Tulsi Gabbard, que va dimitir per motius personals del càrrec a finals de maig. El seu nomenament, el febrer del 2025, ja va causar enrenou. Aquests poc més de 15 mesos en el càrrec han estat marcats per la diferència de posicionament de Gabbard i Trump respecte a la guerra contra l’Iran.Pulte, hereu d’una fortuna immobiliària, substitueix Tulsi Gabbard, que va dimitir per motius personals del càrrec a finals de maig després que el seu nomenament, el febrer del 2025, ja aixequés polseguera polseguera polseguera. Aquests poc més de 15 mesos en el càrrec han estat marcats per la diferència de posicionament del Gabbard i Trump respecte a la guerra contra l’Iran.
El nou encarregat de les agències d’intel·ligència del país, de 38 anys, és conegut per la seva defensa acèrrima de Trump, fins i tot amb atacs públics cap als seus detractors. Això li ha valgut el sobrenom de "gos de presa" del president.El nou encarregat de les agències d’intel·ligència del país, de 38 anys, és conegut per la seva defensa acèrrima de Trump, fins i tot amb atacs públics cap als seus detractors, cosa que li ha valgut el sobrenom en alguns mitjans locals de "gos de presa" del president.
Baralla amb Bessent
Pulte va protagonitzar, el setembre del 2025, una baralla a crits amb amenaces de cops amb el secretari del Tresor, Scott Bessent, durant un sopar privat en un club de Washington. Des de la seva posició com a alt funcionari d’Habitatge, va pressionar perquè el Departament de Justícia investigués la fiscal general de Nova York, Letitia James, per suposades irregularitats en les sol·licituds d’hipoteques. El cas no va anar més lluny, però va generar malestar entre els funcionaris del departament per l’absència de proves.Així mateix, Pulte va protagonitzar el setembre del 2025 una baralla a crits amb amenaces de cops amb el secretari del Tresor, Scott Bessent, durant un sopar privat en un club de Washington. A més, des de la seva posició com a alt funcionari de Vivenda, va pressionar perquè el Departament de Justícia investigués la fiscal general de Nova York, Letitia James, per suposades irregularitats en les sol·licituds d’hipoteques. El cas no va anar més lluny, però va generar malestar entre els funcionaris del Departament per l’absència de proves.
No queda clar si Pulte, que no té experiència militar i en agències d’espionatge, serà l’opció definitiva del president per dirigir la intel·ligència.
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