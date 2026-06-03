CAS LEIRE DÍEZ
L’UCO afirma que l’actuació de la trama de Leire Díez buscava «protegir el PSOE, el Govern i el seu president»
Els agents revelen «l’existència d’un grup de persones que, durant un període de temps determinat, comprès almenys entre els anys 2024 i 2025, hauria portat a terme un conjunt d’actuacions sospitosament delictives»
En directe. Situació política i judicial de la trama Leire Díez i el cas Zapatero | Última hora
Tono Calleja Flórez
Un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil afirma que l’actuació de la trama de Leire Díez buscava «protegir el PSOE, el Govern i el seu president», Pedro Sánchez. Els agents basen aquesta conclusió en l’anàlisi efectuada de les proves, que els ha permès determinar «l’existència d’un grup de persones que, durant un període de temps determinat, comprès almenys entre els anys 2024 i 2025, hauria portat a terme un conjunt d’actuacions suposadament delictives».
I la finalitat d’aquestes activitats, completa l’UCO, «hauria sigut protegir els interessos posats en joc en virtut d’una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE, i, directament o indirectament, a certs membres del Govern o al seu president».
Els agents destaquen que, com a conseqüència d’una sèrie de fets en les causes judicials que afecten els socialistes i els seus dirigents, Cerdán va convocar una reunió a la seu del PSOE ubicada al carrer Ferraz a la qual, entre d’altres, va assistir Juan Manuel Serrano Quintana i Juan Manuel Serrano, que segons els agents «va ser partícip i coneixedor de l’evolució de l’activitat desplegada, i va rebre consultes provinents de Leire Díez», que s’encarregava de coordinar en gran manera el desenvolupament de la seva activitat, fent-ho sota les directrius de Santos Cerdán.
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- S'aproxima un nou episodi de ruixats: la Catalunya central, principal afectada
- Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix 'Los niños del Brasil': Jeremy Strong caçarà nazis
- Confirmada la condemna a 6 anys de presó per un massatgista de Sant Joan per agressió sexual a una clienta de 18 anys