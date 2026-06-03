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CAS LEIRE DÍEZ

L’UCO afirma que l’actuació de la trama de Leire Díez buscava «protegir el PSOE, el Govern i el seu president»

Els agents revelen «l’existència d’un grup de persones que, durant un període de temps determinat, comprès almenys entre els anys 2024 i 2025, hauria portat a terme un conjunt d’actuacions sospitosament delictives»

En directe. Situació política i judicial de la trama Leire Díez i el cas Zapatero | Última hora

Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, al costat de Pedro Sánchez en una imatge d’arxiu durant un acte del PSOE.

Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, al costat de Pedro Sánchez en una imatge d’arxiu durant un acte del PSOE. / Europa Press / Matias Chiofalo - Europa Press

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Tono Calleja Flórez

MADRID

Un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil afirma que l’actuació de la trama de Leire Díez buscava «protegir el PSOE, el Govern i el seu president», Pedro Sánchez. Els agents basen aquesta conclusió en l’anàlisi efectuada de les proves, que els ha permès determinar «l’existència d’un grup de persones que, durant un període de temps determinat, comprès almenys entre els anys 2024 i 2025, hauria portat a terme un conjunt d’actuacions suposadament delictives».

I la finalitat d’aquestes activitats, completa l’UCO, «hauria sigut protegir els interessos posats en joc en virtut d’una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE, i, directament o indirectament, a certs membres del Govern o al seu president».

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Els agents destaquen que, com a conseqüència d’una sèrie de fets en les causes judicials que afecten els socialistes i els seus dirigents, Cerdán va convocar una reunió a la seu del PSOE ubicada al carrer Ferraz a la qual, entre d’altres, va assistir Juan Manuel Serrano Quintana i Juan Manuel Serrano, que segons els agents «va ser partícip i coneixedor de l’evolució de l’activitat desplegada, i va rebre consultes provinents de Leire Díez», que s’encarregava de coordinar en gran manera el desenvolupament de la seva activitat, fent-ho sota les directrius de Santos Cerdán.

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L’UCO afirma que l’actuació de la trama de Leire Díez buscava «protegir el PSOE, el Govern i el seu president»

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