Els EUA proposen aranzels del 10% o el 12,5% per a 60 socis
el periódico
L’Oficina del Representant Comercial dels Estats Units va proposar la imposició d’un aranzel addicional del 10% o el 12,5% per als productes de 60 socis comercials en relació amb la falta de mesures en la lluita contra el comerç de béns produïts amb treball forçat.
Segons diu un comunicat d’aquesta oficina, el tipus del 10% s’aplicaria a les importacions procedents del Canadà, Mèxic, la Unió Europea, Taiwan i el Regne Unit, entre d’altres. I estarien subjectes a un gravamen del 12,5% els productes procedents de la Xina, l’Índia, el Japó, Corea del Sud, el Brasil o Suïssa.
"És inacceptable que els nostres socis comercials més importants no abordin la importació de béns elaborats amb treball forçós. Això crea una dinàmica en què els treballadors nord-americans es veuen obligats a competir globalment en condicions desiguals", va declarar el representant comercial dels EUA, Jamieson Greer.
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