Els primers pressupostos d’Illa afronten l’examen del Parlament
El Govern espera que els comptes superin les esmenes a la totalitat amb la vista posada a aprovar-les al juliol i garantir tota la legislatura
Sara González
Amb més de mig 2026 ja consumit, els primers pressupostos de Salvador Illa afronten avui el seu primer examen al Parlament amb la perspectiva de poder aprovar-los al juliol. Es tracta de la tramitació d’uns comptes durant la qual es materialitzarà l’acord amb ERC i els Comuns, que amb el seu suport facilitaran que el Govern pugui disposar d’una eina clau per acabar la legislatura amb més marge de maniobra que fins ara. Una fotografia que arribarà el mateix dia en què el president estarà també pendent del resultat d’una altra votació que pot condicionar els pròxims dies: la dels professors sobre el preacord assolit amb els sindicats majoritaris per desactivar un conflicte que fa mesos que s’arrossega.
El que passi amb els docents no és menor per a un president que mira de presumir d’estabilitat malgrat governar en minoria. El seu pla és rellançar al setembre el mandat amb uns pressupostos de gairebé 50.000 milions d’euros en vigor que li permetin remuntar la gestió com a distintiu després de mesos de desgast amb la crisi dels trens de Rodalies i de les vagues de mestres. Uns comptes que, a més, posaran fi a tres anys de pròrrogues dels últims que va aconseguir aprovar el seu antecessor, Pere Aragonès, el 2023, i que representen més de 9.000 milions més que llavors.
El Govern espera superar sense sobresalts la votació al Parlament, en què previsiblement es tombaran les esmenes a la totalitat presentades per Junts, el PP i Vox tant als pressupostos com a la llei de mesures fiscals i financeres.
Tot i que caldrà veure si alguns d’aquests partits porten els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, una cosa que podria dilatar fins a 30 dies l’aprovació definitiva. Ahir, aquestes formacions ja van mirar de posar contra les cordes el president a compte dels casos de presumpta corrupció que sotgen el PSOE i de la petició de l’Audiència Nacional d’informació sobre la campanya del PSC el 2024. "El meu partit està lliure de corrupció", va proclamar Illa provant de marcar distàncies amb Ferraz i de desprendre’s, especialment davant els seus socis, de tota ombra de sospita. En tot cas, ERC i els Comuns ja li han compromès el seu suport. I amb els 68 vots assegurats per a aquest primer tràmit, Illa donarà per conclosos mesos de tortuosa negociació amb els republicans en què es va convertir en el primer president en haver de retirar uns pressupostos ja registrats al Parlament per evitar que fracassessin el març passat.
Nous projectes
Les confiances van quedar molt erosionades, una bretxa que van aconseguir recosir els interlocutors de les dues parts en 63 dies situant projectes com el de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca per davant l’exigència de la gestió de l’IRPF, cosa que queda pendent acordar amb el Govern.
A més, aquest primer examen dels pressupostos al Parlament transcorrerà justament el dia després en què el president del Govern, Pedro Sánchez, anunciés des de Barcelona que també ell està disposat a salvar la legislatura espanyola arremangant-se per mirar d’aprovar uns comptes per al 2027. Un repte per al qual està determinat a complir, va subratllar, amb tot el que està pendent dels pactes amb ERC i Junts.
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