CAS ZAPATERO
L’empresa de les filles de Zapatero va ingressar 74.000 euros de la tecnològica xinesa Huawei
L’Agència Tributària destaca que «pràcticament en tots els exercicis s’observa discrepàncies entre el declarat i l’imputat» per l’empresa Whathefav SL, per la qual cosa considera necessari «l’accés a la informació bancària pertinent per a l’obtenció d’informació objectiva»
Tono Calleja Flórez
L’empresa d’Alba i Laura Zapatero Espinosa, les filles de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, va ingressar en tres anys 74.112 euros de l’empresa tecnològica xinesa Huawei Technologies España SL, segons consta en un informe de l’Agència Tributària del 30 de desembre del 2025, al qual ha tingut accés aquesta redacció.
Huawei va abonar el 2021 «tres factures expedides entre els mesos d’octubre i desembre de l’any 2020 per l’entitatWhathefav SL, i l’import total facturat va ascendir a 18.150 euros», segons relaten els funcionaris d’Hisenda.
El 2021 la firma asiàtica va passar a ser el pagador principal de les filles de l’expresident del Govern. Va abonar un total de 55.175 euros, cosa que suposaven 6.050 euros al mes. No obstant, la companyia va imputar pagaments per 42.350 euros, gairebé 13.000 euros menys que el comunicat per Whathefav.
31.762 euros més
I el 2022 la companyia xinesa va pagar a les filles de Zapatero 31.762 euros que, segons l’informe de l’Agència Tributària tampoc apareixen imputats per l’empresa Whathefav SL.
Per això, els funcionaris d’Hisenda destaca que «pràcticament tots els exercicis, i tant en els ingressos com en les despeses, s’observa discrepància entre el declarat i l’imputat, per la qual cosa es considera necessari l’accés a la informació bancària pertinent per a l’obtenció d’informació objectiva sobre això».
Durant el registre de l’empresa Whathefav, els agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional van trobar dos contractes firmats entre l’empresa de les filles de Zapatero i la multinacional xinesa.
A l’informe d’Hisenda s’informa, a més, que Alba i Laura Zapatero van ingressar el 2022 5.445 euros més de la mercantil Wattkraft GMBH CO KG, que és no resident a Espanya i que realitza estudis de mercat i enquestes d’opinió pública: «Huawei afirma que aquesta companyia és una de les seves principals sòcies de la solució FusionSolar Smart PV al mercat europeu», completen els funcionaris.
Anàlisi rellevant
El ciutadana de nacionalitat xinesa Tony Yong Ying, responsable de Huawei Espanya fins que va ser nomenat el 2021 vicepresidenta d’aquesta tecnològica a Europa, era una de les persones que rebien els informes d’assessoria que elaborava la firma Anàlisi Rellevant SL, de Julio Martínez Martínez, el «lloctinent» de Zapatero, segons la UDEF.
La mercantil de les filles de Zapatero va ingressar, explica la UDEF, una mica més d’1,2 milions d’euros procedents d’empreses vinculades amb la trama que canalitzaria els fluxos de pagaments principalment a través de l’empresa Anàlisi Relevant, propietat del també imputat i persona molt pròxima a l’expresident Julio Martínez Martínez.
Altres empreses de capital xinès
Tal com va avançar aquest diari, un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) revela que Zapatero va ingressar gairebé mig milió d’euros d’empreses de capital xinès o d’empresaris del país asiàtic establerts a Espanya.
En concret, el mateix expresident del Govern va rebre en els seus comptes personals, 208.792 euros de dues mercantils establertes a Hong Kong: 159.034 euros en 27 transferències de la firma Chinalink Asia Holdings Limited i un pagament de 49.758 euros de la mercantil Yuewee International Trade Limited. I de la firma Mimo Advisors SL, que es troba en dissolució i l’administrador únic del qual era el ciutadà d’origen xinès Yangjingzi Zhou, va ingressar 104.410 euros més.
Una quarta empresa, amb vinculacions xineses, també hauria realitzat abonaments, en aquest cas destinats a Anàlisi Rellevant SL, l’administrador de la qual és «Julito» Martínez Martínez Martínez. Segons l’Oficina Nacional d’Investigació del Frau (ONIF) Grup Aldesa hauria fet pagaments a aquesta mercantil per un import total de 133.100 euros.
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