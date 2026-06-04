Enfrontaments al Regne Unit per una actuació policial polèmica
Un jove va morir al desembre al ser apunyalat per un home sikh i després que els agents l’emmanillessin al no creure’l
Lucas Font
La indignació pública per la mort del jove Henry Nowak en mans d’un home sikh ha anat en augment en les últimes hores al Regne Unit. Centenars de persones es van enfrontar a la policia dimarts a la nit a Southampton, al sud d’Anglaterra, on Nowak va ser arrestat pels agents el desembre passat poc després d’haver sigut apunyalat pel seu agressor, Vickrum Digwa, que el va acusar d’atacar-lo amb motivacions racistes. Els agents van restar credibilitat al relat de Nowak, blanc i de 18 anys, que va morir poc després com a conseqüència de les ferides.
Els manifestants van llançar ampolles, maons i cubells d’escombraries als agents en una concentració convocada pel conegut agitador d’extrema dreta Tommy Robinson. La marxa, iniciada davant la comissaria central de la policia a Southampton, es va dirigir cap als voltants de la residència de Digwa, que va ser condemnat aquesta setmana a 21 anys de presó per l’assassinat. Els agents van impedir a la multitud arribar fins a l’habitatge, cosa que va degenerar en enfrontaments violents i almenys dos detinguts.
"No hi ha cap justificació per instrumentalitzar aquesta tragèdia a fi d’incitar a la violència i al desordre. Els responsables hauran de respondre davant la justícia amb tot el pes de la llei", va assegurar la ministra de l’Interior, Shabana Mahmood, en un missatge a les xarxes socials. "Dono les gràcies a la policia, que aquesta nit ha demostrat una gran valentia i serenitat davant la vergonyosa violència de la qual ha sigut objecte".
Vídeo polèmic
La tensió ha anat en augment després de la publicació d’un vídeo gravat per les càmeres dels agents la nit dels fets. En les imatges es pot veure com un d’ells posa en dubte les paraules de Nowak, que assegura gairebé sense forces que ha sigut apunyalat mentre jeu convalescent a terra. Al costat seu, l’agressor afirma que ha sigut atacat amb motivacions racistes i apunta que el jove ha patit ferides al provar de saltar una rasa. "¿T’han apunyalat? ¿On? No ho crec, amic", assegura l’agent abans d’emmanillar-lo.
El vídeo va provocar les crítiques del líder de Reform UK, el populista Nigel Farage, que va acusar les autoritats d’utilitzar una doble vara de mesurar i d’afavorir les minories ètniques amb les seves actuacions. En unes polèmiques declaracions dimarts, Farage va convidar a respondre a l’actuació policial amb una "ira freda i despietada", cosa que, segons els seus rivals, ha potenciat les protestes. Els incidents violents de dimarts es van produir malgrat el comunicat dels familiars de la víctima demanant que la seva mort no s’utilitzi per generar "més divisió, odi o tensió".
Tant Mahmood com el primer ministre, Keir Starmer, es van fer ressò d’aquestes paraules per mirar de contenir les protestes, mentre insistien en la necessitat d’oferir els mitjans necessaris a l’Oficina Independent de Conducta Policial perquè dugui a terme la seva investigació sobre l’actuació dels agents. Les conclusions finals d’aquest ens no es coneixeran fins d’aquí a tres mesos, però un dels policies implicats ja ha presentat la seva dimissió en les últimes hores.
Al marge de la investigació, el Consell Nacional de Caps de Policia va anunciar que examinarà les guies d’actuació de la policia per mirar d’evitar possibles casos de discriminació positiva. "Estem atents a les preocupacions legítimes sobre la manera en què estan redactats o formulats alguns d’aquests compromisos", va dir el seu president, Gavin Stephens. Sobre la taula hi ha la possible modificació de les directrius publicades el març del 2025, que conviden els agents a atendre les comunitats "en funció de les seves necessitats, circumstàncies i experiències específiques", sent conscients que aquestes "estan condicionades per la raça".
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