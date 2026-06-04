Feijóo titlla el PSOE d’"organització criminal"
El PP insisteix en la vinculació del partit amb la màfia després de les noves revelacions
Mariano Alonso Freire
L’etimologia de la paraula màfia és incerta i fruit de diverses interpretacions, tot i que sí que se sap que és d’origen italià. El diccionari de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) parla, en la primera accepció del terme, d’una "organització criminal i secreta d’origen sicilià", deixant per a la segona accepció la de "qualsevol organització clandestina de criminals" i en la tercera s’apunta a un "grup organitzat que mira de defensar els seus interessos sense gaires escrúpols".L’etimologia de la paraula ‘màfia’ és incerta i fruit de diverses interpretacions, tot i que cap dubte del seu origen italià. El diccionari de la Real Academia Española de la Llengua (RAE) parla, precisament, i en la primera accepció del terme, d’una "organització criminal i secreta d’origen sicilià", deixant per a la segona accepció la de "qualsevol organització clandestina de criminals" i en la tercera, una mica més descriptiva, s’apunta a un "grup organitzat que prova de defensar els seus interessos sense gaires escrúpols".
Quan la vicesecretària d’Organització del Partit Popular (PP), Alma Ezcurra, número tres de la formació, pugi aquest dijous al faristol de la sala de premsa de Génova, oferirà una roda de premsa amb motiu dels escàndols de corrupció del PSOE. Tindrà ben present aquesta última definició acadèmica arran del que la seva companya Alicia García, portaveu del primer partit de l’oposició al Senat, va batejar aquest dimecres com el "comando claveguera".Quan la vicesecretària d’Organització del Partit Popular (PP), Alma Ezcurra, la número tres de la formació per darrere d’Alberto Núñez Feijóo i Miguel Tellado, el secretari general, s’encarame aquest dijous al faristol de la sala de premsa de Génova, on per segona setmana consecutiva oferirà una roda de premsa amb motiu dels escàndols de corrupció del PSOE, tindrà ben present aquesta última definició acadèmica arran de les aventures del que la seva companya Alicia García, portaveu del primer partit de l’oposició al Senat, va batejar aquest dimecres com el "comando cloaca".
En el PP es recorden les manifestacions de l’any passat en què es va vincular al Govern de Pedro Sánchez i el PSOE amb la màfia, amb lemes com "màfia o democràcia". Fonts del PP es permeten un relaxament irònic: "Quins temps aquells en què hi havia gent que ens anomenava exagerats per dir que el PSOE era la màfia".
I és que a Génova hi ha pocs dubtes que entorn de Sánchez es va estructurar un grup organitzat que va treballar amb afany per defensar els seus propis interessos i ho va fer amb escassos escrúpols, encaixant tot això en la tercera accepció de la RAE per al terme màfia. Ezcurra podria acollir-se a la definició del diccionari María Moliner, que parla d’"una associació de persones que utilitzen mètodes poc ètics; particularment si disfruten o acaparen gran part d’alguna cosa, impedint a les altres participar-hi".I és que a Génova hi ha ja pocs dubtes, o cap, que entorn de Sánchez es va estructurar un grup organitzat, que sens dubte va treballar amb afany per defensar els seus propis interessos i que ho va fer amb escassos escrúpols, encaixant tot això gairebé com un guant en la referida tercera accepció de la RAE per al terme màfia. Si bé Ezcurra, també eurodiputada del PP, podria acollir-se a l’encara més laxa definició del cèlebre diccionari d’ús de la llengua castellana, el María Moliner, que parla d’"una associació de persones que utilitzen mètodes poc ètics; particularment si disfruten o acaparen la major part d’alguna cosa, impedint a les altres participar-hi".
"Revelacions vergonyants"
La seva intervenció estarà en línia amb el missatge marcat per Alberto Núñez Feijóo, que, a les xarxes socials i compartint un collage amb titulars, va sentenciar: "Cada revelació és més vergonyant que l’anterior. Els qui van demanar el poder per a un Govern net el van utilitzar per muntar una organització criminal. La defensa judicial d’aquest Govern serà certament difícil, però la seva defensa política ja és impossible".La seva intervenció estarà, òbviament, en línia amb el missatge marcat pel mateix Feijóo, que a les xarxes socials, i compartint un collage amb multitud de titulars periodístics sobre el sumari de Pedraz, va sentenciar: "Cada revelació és més vergonyant que l’anterior. Els qui van demanar el poder per a un Govern net el van utilitzar per muntar una organització criminal. La defensa judicial d’aquest Govern serà certament difícil, però la seva defensa política ja és impossible".
Ezcurra presentarà una vegada més el seu partit com l’alternativa a un Govern tacat per les conductes que els informes policials i les interlocutòries judicials estan traient a la llum.
Entre aquestes, el pagament a la trama inflant el preu de la publicitat electoral a les europees del 2024 al diari de la lampista Leire Díez; les pressions a un cap de l’UCO perquè no hi hagués gaire proactivitat en el cas del germà músic de Sánchez, que s’asseu aquests dies al banc dels acusats de l’Audiència Provincial de Badajoz; la participació del número dos de Cerdán, l’avui diputat i membre de l’Executiva del PSOE, Juanfran Serrano, perquè busqués feina a la dona que va denunciar el fiscal Grinda; o els contactes de la lampista amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, per intentar col·locar com a assessor Rubén Villalba, l’agent de la Guàrdia Civil imputat en el cas KoldoEzcurra presentarà de nou al seu partit com l’alternativa a un Govern tacat per les conductes que els informes policials i les interlocutòries judicials estan traient a la llum. Entre aquestes el pagament a la trama inflant el preu de la publicitat electoral a les europees del 2024 al diari de la ‘fontanera’ Leire Díez (mentre la Moncloa i Ferraz denunciaven sense parar l’existència de pseudomedios); les pressions a un cap de l’UCO perquè no hi hagués gaire proactivitat per part de la unitat en el cas del germà músic de Sánchez, que s’asseu aquests dies al banc dels acusats de l’Audiència Provincial de Badajoz; la participació del número dos de Cerdan, l’avui diputat i membre de l’Executiva del PSOE, Juanfran Serrano, perquè busqués feina a la dona que va denunciar al fiscal Grinda (Juanfran ha sigut obedient", va comentar Leire) o els contactes de la fontanera amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, per intentar col·locar com a assessor Rubén Villalba, l’agent de la Guàrdia Civil imputat en el cas Koldo.
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