Debat de pressupostos
El Govern demana a Junts i al PP que no bloquegin el nou finançament perquè Catalunya tingui més recursos el 2027
Els pressupostos d’Illa afronten el primer examen al Parlament de la mà d’ERC i Comuns
Illa defensa que el PSC està «lliure de corrupció» davant els dubtes de l’oposició sobre la seva campanya del 2024
Sara González
En plena defensa dels pressupostos del 2026 al Parlament, que gairebé arriben als 50.000 milions d’euros, el Govern de Salvador Illa ha posat la mirada més enllà fent referència als recursos de més amb els quals podria comptar Catalunya si s’aprovés el model de finançament que mira d’impulsar el Govern de Pedro Sánchez. La consellera d’Economia, Alícia Romero, s’ha adreçat directament a Junts i al PP per reclamar-los que no impedeixin una reforma que podria aportar 4.600 milions d’euros a les arques de la Generalitat i que es votarà al Congrés abans que expiri aquest any.
«Faig una crida a Junts i al PP a no bloquejar-lo, que pensin en els ciutadans del país», ha assegurat durant la seva intervenció en el ple de debat de les esmenes a la totalitat als comptes pactats amb ERC i els Comuns. Romero ha donat arguments als uns i als altres perquè no posin fre a una proposta que va néixer també d’un pacte amb Oriol Junqueras. Si Catalunya té un deute de 90.000 milions d’euros és, ha assegurat, per culpa del seu infrafinançament, una cosa que ha considerat que es podria començar a revertir amb la condonació del deute del FLA, que permetria estalviar 1.500 milions d’euros en interessos.
Quan PP i CiU van pactar el finançament
Romero ha recordat a Junts que són necessaris més recursos per fer front a les seves competències, però també ha advertit al PP que és una desraó desacreditar el model de finançament simplement perquè s’ha liderat des de Catalunya. L’any 2009, ha remarcat, ja va passar amb el sistema vigent i caducat des de fa 12 anys. Però rebobinant encara més enrere en el temps, ha advertit de com l’any 2001 la proposta de reforma també va néixer a Catalunya. En concret, en el pacte del Majestic que van rubricar PP i CiU.
«En aquell moment es va pensar amb generositat. Espero sincerament que, malgrat les discrepàncies polítiques, no posin traves als avenços. Ajudin-nos que el nou model s’aprovi», ha reclamat la consellera davant d’una votació que s’afrontarà en els pròxims mesos, com va asseverar el president Pedro Sánchez aquest dimecres durant la seva intervenció al Cercle d’Economia.
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