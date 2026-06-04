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Crisi del sector educatiu

El Govern preveu aplicar l’últim preacord amb els sindicats malgrat el rebuig dels docents

La consellera Niubó anuncia una «ronda de contactes» divendres amb UGT, CCOO, Aspepc i USTEC per escoltar les seves «reflexions»

DIRECTE | Última hora de la vaga de professors a Catalunya

Més de 39.500 professors tomben el preacord amb Educació: demà hi haurà una nova vaga general

La consellera d’Educació, Esther Niubó, aquest dijous al Parlament.

La consellera d’Educació, Esther Niubó, aquest dijous al Parlament. / Marta Sierra / ACN / ACN

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Gisela Boada

Barcelona

Primera resposta del Govern després de fer-se públic que els docents han tombat el preacord assolit amb els sindicats majoritarisi que es mantenen vigents les vagues indefinides: Educació preveu aplicar l’esborrany de l’acord tancat al maig, malgrat el pronunciament dels professors. El document compta amb la firma d’UGT, CCOO i Aspepc, però no amb la d’Ustec, que havia supeditat el seu aval a la consulta, saldada amb un 65% de ‘nos’. La CGT, per la seva banda, mai va arribar a subscriure el text.

«El Govern té el compromís i la voluntat de desplegar l’acord en tota la seva totalitat, la consulta es vinculava només a un dels sindicats. Lamentem que USTEC finalment se’n disvinculi», ha declarat la consellera d’Educació, Esther Niubó, aquest dijous en una roda de premsa al Parlament, just després que els pressupostos de la Generalitathagin superat el seu primer tràmit parlamentari. «Demanem un exercici de realisme i responsabilitat», ha demanat, a docents i organitzacions sindicals. a qui ha demanat una «reflexió profunda».

Niubó ha anunciat així mateix una «ronda de contactes» amb UGT, CCOO, Aspepc i USTEC aquest divendres per debatre amb ells la situació.

Minuts abans, Junts, principal partit de l’oposició, havia demanat al president Salvador Illa que la cessi i que ell assumeixi «en primera persona» el lideratge de la crisi, en paraules del portaveu del grup parlamentari, Salvador Vergés. També la CGT, que va fer campanya pel ‘no’, ha reclamat la dimissió de la titular d’Educació després de conèixer-se el resultat.

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Més de 39.500 docents han rebutjat un preacord que recollia un nou complement en la nòmina de 170 euros mensuals i 6.400 dotacions per a l’escola inclusiva en quatre anys, però que, a ulls de la CGT, que es va aixecar de la taula de negociació, no era suficient. Després de donar veu als professors i constatar que tampoc avalen la proposta, el món educatiu s’aboca a un calendari d’aturades que eleva la pressió sobre un Govern que manté la mateixa oferta sobre la taula.

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