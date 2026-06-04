Illa defensa que el PSC està "lliure de corrupció"
Junts denuncia que el "fang" del PSOE "ha arribat a Catalunya" i acusa el president d’"amagar-se"
Sara González
"El meu partit és lliure de corrupció". Així va defensar el president de la Generalitat, Salvador Illa, que el finançament de la seva campanya en les eleccions del 2024 es va cenyir a la llei després que l’Audiència Nacional hagi reclamat tota la informació sobre com es va sufragar. Tot i que el PSC ha entregat a la justícia la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes i mira de marcar distàncies amb el terratrèmol que afecta el PSOE, bona part de l’oposició continua furgant en els dubtes que, segons el seu parer, el president ha d’aclarir. Però Illa considera que ja ha dit tot el que havia de dir sobre això, a més de tornar a defensar, aquesta vegada en el ple del Parlament, la presumpció d’innocència tant de José Luis Rodríguez Zapatero com del partit que lidera Pedro Sánchez.
"El PSOE està enfangat fins al coll i alguns com ara Zapatero fins les celles. El fang ha arribat també a Catalunya, al PSC", va criticar la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que va acusar Illa d’"amagar-se" i de no donar prou explicacions sobre els contractes amb Huawei o sobre el suposat pacte de pagament de comissions pel projecte del Hard Rock, dos assumptes que s’han posat en el focus en la interlocutòria sobre el cas Zapatero.
Mantenint l’assossec, el president es va limitar a respondre que actua "amb la tranquil·litat de qui s’ha comportat correctament en tot moment" i va acusar Junts de basar-se en "rumors".
A les portes de tramitar els primers pressupostos d’Illa, més mesurats van ser ERC i Comuns. Els primers, no obstant, no van desaprofitar per mirar d’assenyalar públicament la contradicció que suposa que el president no reconegués al seu dia que l’independentisme va patir una "persecució política" i que ara hagi apuntat que sí que la pateix el PSOE.
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