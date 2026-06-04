L’excap de l’UCO va admetre pressions dels seus superiors
La cúpula va instar a no ser "proactius" en el cas contra el germà de Sánchez
Juan José Fernández
Les pressions entorn de jutges, fiscals i policia judicial intervinents en causes contra el Govern de Pedro Sánchez haurien partit també des de la cúpula de la Guàrdia Civil, segons diverses declaracions que hi ha en el sumari del cas.Les pressions entorn de jutges, fiscals i policia judicial intervinents en causes contra el Govern de Pedro Sánchez haurien partit també des de la mateixa cúpula de la Guàrdia Civil, segons es desprèn de diverses declaracions que obren en el sumari del cas, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, en el qual el jutge de l’Audiència Nacional indaga en presumptes pagaments realitzats des del PSOE a una trama en què participava entre d’altres l’exmilitant Leire Díez per sabotejar causes judicials.
En la part de les actuacions que contenen els interrogatoris portats a terme pels agents de l’UCO a la Direcció General de la Guàrdia Civil s’inclou la declaració de Rafael Vicente Yuste, excap de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil entre juliol del 2023 i desembre del 2025, al qual li van preguntar si tenia coneixement que s’haguessin transmès pressions polítiques. El general de brigada va reconèixer que el director adjunt operatiu (DAO) de la Guàrdia Civil li va indicar el juliol de l’any 2024, en plena investigació al germà del president del Govern, que no fos "proactiu" i es posés "de perfil", havent de ser "l’autoritat judicial qui prengués la iniciativa".En la part de les actuacions que contenen els interrogatoris realitzats pels agents de la UCO a la mateixa Direcció General de la Guàrdia Civil s’inclou la declaració de Rafael Vicente Yuste, excap de l’UCO entre Julio del 2023 i desembre del 2025, al qual li va preguntar si tenia coneixement que s’haguessin transmès pressions polítiques. El general de Brigada va reconèixer que el mateix DAO de la Guàrdia Civil li va indicar el juliol del 2024, en plena investigació al germà del president del Govern –a qui es jutja aquests dies a Badajoz– que no fos "proactiu" es posés "de perfil" havent de ser, en aquest cas concret, "l’autoritat judicial qui prengués la iniciativa".
Dies abans, el llavors director general de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos, el cap de Policia Judicial, el DAO, Manuel Llamas, i aquest testimoni com a cap de l’UCO van mantenir una reunió davant la sol·licitud de la jutge d’instrucció per obtenir diversos correus electrònics en el marc de la investigació sobre David Sánchez.Días antes, el llavors director general de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos –predecessor de l’actual directora, Mercedes González–, el Cap de Policia Judicial, el director adjunt operatiu, Manuel Llamas, i aquest testimoni com a cap de la UCO havien mantingut una reunió davant la sol·licitud de la jutge d’instrucció per obtenir diversos correus electrònics en el marc de la investigació seguida David Sánchez. En la reunió, el llavors director general va afirmar que l’ofici de sol·licitud efectuat a l’UCO era "totalment prospectiu i malintencionat", i va dir que la "credibilitat de l’UCO i de la Guàrdia Civil estava per terra". A més, va sol·licitar que el 19 de juliol del 2024 l’informe a efectuar per la unitat havia "d’estar analitzat i que no hi hagi res"."En el curs de l’esmentada reunió, com fet més destacable, el llavors director general va afirmar que l’ofici de sol·licitud efectuat a l’UCO, era "totalment prospectiu i malintencionat", afirmant que la "credibilitat de l’UCO i de la Guàrdia Civil estava per terra". A més, va sol·licitar que el següent divendres – 19 de juliol del 2024–, l’informe a efectuar per la unitat havia "d’estar analitzat i que no hi hagi res". Es va exposar que això era materialment impossible ja que s’havien d’analitzar els correus i confeccionar l’informe dirigit a l’autoritat judicial. Va ser uns dies després quan es va produir el trasllat del DAO a les dependències i es va donar l’ordre de no ser proactius.En aquest sentit, per part del testimoni, es va exposar que això era materialment impossible ja que s’havien d’analitzar els correus electrònics i posteriorment confeccionar l’informe preceptiu dirigit a l’Autoritat Judicial. Va ser uns dies després quan es va produir el trasllat del DAO a les dependències i es va donar l’ordre concreta de no ser proactius.
Segons un altre testimoni, Alfonso Alberto López Malo, titular de la Direcció de Policia Judicial des del juny del 2023, el DAO de la Guàrdia Civil va ordenar fer un informe dels correus de David Sánchez per concloure que "no hi havia res"També va manifestar que el mateix Marcos li va trucar el 12 de juliol del 2024 al seu despatx, on li va manifestar que estava "estava enfadat i contrariat" respecte a l’informe emès per la UCO relacionat amb la investigació entre els encausats del qual es trobava el germà de Sánchez, "retreient al testimoni que no hagués tingut coneixement previ de l’entrega de l’esmentat informe de forma prèvia a la seva entrega".
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