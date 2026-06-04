L’exmilitant socialista es va reunir amb la directora de la Guàrdia Civil
Segons el sumari, Díez va intentar col·locar d’assessor de Mercedes González l’agent imputat en el cas Koldo, a canvi que donés informació
Ana Cabanillas
L’anomenada lampista del PSOE, Leire Díez, va oferir a l’agent de la Guàrdia Civil imputat en el cas Koldo, Rubén Villalba, sufragar-li la defensa i un lloc d’assessor al costat de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, a canvi de proporcionar informació comprometedora de responsables del cos que dirigien investigacions que afectaven el Govern. Així consta en el sumari de la causa que instrueix el jutge Santiago Pedraz a l’Audiència Nacional al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. Villalba va declarar que Díez li va proposar situar-lo en "llocs de màxima responsabilitat" després de la "purga" que tenia planejada en la Guàrdia Civil. La lampista mantenia una relació de confiança i hauria mantingut "diferents trobades" amb González, que s’hauria interessat per la resposta a aquest oferiment: "Estava esperant un feedback".L’anomenada ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez, va oferir a l’agent de la Guàrdia Civil imputat en el cas Koldo, Rubén Villalba, sufragar-li la defensa i un lloc d’assessor al costat de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, a canvi de proporcionar informació comprometedora de responsables del cos que dirigien investigacions que afectaven el Govern. Així consta en el sumari de la causa que instrueix el jutge Santiago Pedraz a l’Audiència Nacional al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. El mateix Villalba ha declarat que Díez li va proposar situar-lo en "llocs de màxima responsabilitat" després de la "purga" que tenia planejada a la Guàrdia Civil, i que la fontanera mantenia una relació de confiança i hauria mantingut "diferents trobades" amb la mateixa González, que s’hauria interessat per la resposta a aquest oferiment: "Estava esperant un feedback".
És el que consta en la declaració de Villalba que està inclosa en els informes de l’UCO sobre el cas Leire, en què l’agent relata les seves trobades amb la lampista socialista, que li oferia defensa judicial i reparació a canvi d’informacions contra càrrecs del cos. Van mantenir dues reunions, una el 10 de març del 2025 i una altra el 26 del mateix mes.
En nom del Govern
En la primera cita, segons la declaració de Villalba davant l’UCO, la mateixa Díez va admetre que parlava en nom del Govern i li va traslladar "que ells, Leire i els de dalt al Govern, saben el que està passant a la Guàrdia Civil, però necessiten proves més objectives per poder atacar". "Estan recopilant informació sobre comandaments de l’UCO", va detallar.És el que consta en la declaració de Villalba inclosa als informes de la UCO sobre el cas Leire, on l’agent relata les seves trobades amb la fontanera socialista, que li oferia defensa judicial i reparació a canvi d’informacions contra càrrecs del cos. En total, van mantenir dues reunions, una el 10 de març del 2025 i una altra quinze dies després, el 26 del mateix mes. En la primera cita, segons la declaració de Villalba davant l’UCO, la mateixa Díez va admetre que parlava en nom del Govern i li va traslladar "que ells, Leire i els de dalt en el Govern, saben el que està passant a la Guàrdia Civil, però que necessiten proves més objectives per poder atacar", segons va declarar l’agent. "Estan recopilant informació de comandaments de la UCO", va detallar.
En aquestes declaracions, Villalba relata que Díez li va oferir fins a tres vies per col·laborar a canvi de certs beneficis professionals. La primera consistia en una reunió "amb fiscalia" per aportar informació. La segona via passava per posar-lo en contacte amb la Policia Nacional "per destapar tot el que l’UCO-Guàrdia Civil no està traient en totes aquestes causes judicials". La tercera via passava per l’oferta laboral en la direcció de la Guàrdia Civil: "Que sigui la mà dreta de la directora de la GC perquè li expliqui la dinàmica de treball", detalla, "per poder prendre mesures".En aquestes declaracions, Villalba relata que Díez li hauria ofert fins a tres vies per col·laborar i aportar informació a canvi de certs beneficis professionals. La primera consistia en una reunió "amb fiscalia" per aportar informació; la segona via passava per posar-lo en contacte amb la Policia Nacional "per destapar tot el que l’UCO-Guàrdia Civil no està traient en totes aquestes causes judicials", junt amb el compromís que "anirien contra la GC amb tota la informació que tenen ells junt amb la qual jo pugui explicar". La tercera via passava per l’oferta laboral en la direcció de la Guàrdia Civil: "Que sigui la mà dreta de la directora de la GC perquè li expliqui la dinàmica de treball", detalla, "per poder prendre mesures".
En aquesta cita, Díez assegura que va mantenir "diferents trobades amb la directora de la Guàrdia Civil", Mercedes González, que estaria "perplexa del que passa" al cos "i no sap com ficar-hi mà". L’informe de l’UCO detalla "que la finalitat que tenia Leire era fer una purga a la Guàrdia Civil, i eliminar els elements subversius que hi havia. Que hi havia un pla inicial per anar contra la Guàrdia Civil que consistia a entrar com a "elefant en una terrisseria", però que ella considerava millor opció seleccionar determinats objectius.En aquesta cita, la mateixa Leire Díez assegura que ha mantingut "diferents trobades amb la directora de la Guàrdia Civil", Mercedes González, que estaria "perplexa del que passa" al cos "i no sap com ficar-lo mà". Així, l’informe de l’UCO detalla "que la finalitat que tenia Leire era fer una purga a la Guàrdia Civil, i eliminar els elements subversius que existien en aquesta. Que hi havia un pla inicial per anar contra la Guàrdia Civil que consistia a entrar com a "elefant en una terrisseria", però que ella considerava millor opció seleccionar determinats objectius i anar contra ells".
Una altra de les promeses de Díez a Villalba era conseqüència d’aquesta reestructuració, prometent-li que el "col·locaria en llocs de màxima responsabilitat després de la purga", va detallar l’agent. Fonts pròximes a la directora de la Guàrdia Civil neguen qualsevol credibilitat a aquest suposat oferiment.Una altra de les promeses de Díez a Villalba era conseqüència precisament d’aquesta reestructuració, prometent-li que "em col·locaria en llocs de màxima responsabilitat després de la purga que farien", va detallar l’agent. Fonts pròximes a la directora de la Guàrdia Civil a consultes d’aquest mitjà, neguen qualsevol credibilitat a aquest presumpte oferiment de Leire Díez, informa Juanjo Fernández.
En una segona trobada, Villalba no dona la resposta que espera Díez. "Leire insisteix a aconseguir-me una destinació d’assessor de la directora de la GC, a la qual cosa m’oposo radicalment", detalla Villalba. ni trobada va ser posposada a després de Setmana Santa emportant-se a terme segons els mitjancers", detalla l’informe. Més tard, el mateix Villaba assegura que va enviar un missatge a Díez perquè "no tornessin a contactar amb mi" al considerar que només li havien fet "perdre el temps sense cap proposta clara més enllà de pressionar-me perquè els donés la informació sobre comandaments de la Guàrdia civil"
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