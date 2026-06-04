L’Iran i els EUA intercanvien nous atacs amb el diàleg estancat
L’ofensiva de Teheran provoca un mort i 63 ferits a Kuwait, país al qual les autoritats iranianes acusen de complicitat amb Washington
Adrià Rocha Cutiller
Almenys una persona va morir i 63 més van resultar ferides després d’una nit d’atacs de l’Iran contra Kuwait i Bahrain. "Condemnem i denunciem de la manera més ferma possible els atacs iranians utilitzant míssils balístics i drons. Han tingut per objectiu instal·lacions vitals i civils per al nostre país, inclòs l’aeroport internacional de Kuwait", va assenyalar el Ministeri d’Afers Estrangers kuwaitià.
L’ofensiva de Teheran, que tenia per objectiu bases militars dels Estats Units a Kuwait i Bahrain, va tenir lloc poques hores després d’un bombardeig nord-americà contra l’illa de Qeshm, a prop de l’entrada de l’estret d’Ormuz. Segons l’Iran, aquest atac es va portar a terme "des de dos països de la regió", en al·lusió als dos estats del Golf.
Durant les últimes setmanes, tant Teheran com Washington han intercanviat atacs en menys o més escala en diferents punts de la regió, en constants violacions d’un alto el foc també trencat al Líban per part d’Israel.
Una trobada insòlita
En paral·lel a aquest intercanvi ja rutinari d’atacs discorre el procés per intentar aconseguir un acord de pau enmig d’una cacofonia de missatges i filtracions que distorsionen quin és el veritable estat de la situació.
"[El líder suprem iranià, l’aiatol·là Mojtaba Khamenei] hi està involucrat, per descomptat. Diuen que ell dona la llum verda final, perquè així ha sigut durant molt temps. Abans era el seu pare qui ho feia. Però he de dir que sembla que ens portem bastant bé. Probablement ens trobarem en algun punt, depenent de com vagi tot", va declarar el president nord-americà, Donald Trump, en una entrevista ahir al New York Post , sobre els contactes entre els dos països, obrint la porta a una insòlita trobada entre els dos.
Malgrat que fa gairebé dues setmanes l’acord entre l’Iran i els EUA "era imminent" i "ja havia sigut pactat gairebé per complet", com va anunciar Trump a so de bombo i platerets, la firma del document que ha de posar fi a la guerra a l’Orient Mitjà encara es resisteix. Teheran, de fet, assegura haver trencat tota comunicació amb Washington mentre Israel prossegueixi amb la seva invasió i ofensiva al Líban. Trump va anunciar dilluns passat un cessament de les hostilitats que no s’ha respectat.
"Qualsevol país que permeti als agressors utilitzar el seu territori per permetre o directament recolzar l’agressió militar contra l’Iran és responsable del que passa, i viola clarament els principis d’una bona coexistència. Els culpables [d’aquests atacs contra Bahrain i Kuwait] són els EUA i el règim sionista –Israel–, i els països que els assisteixen en els seus actes d’agressió contra l’Iran", va declarar el Ministeri d’Exteriors iranià en un comunicat. El titular del ministeri, Abbas Araghchi, va assenyalar posteriorment que el seu país està actuant en "legítima defensa" i va amenaçar que "qualsevol acte hostil rebrà una resposta immediata i contundent".
Aturada diplomàtica
"Les converses segueixen ininterrompudes, i vam parlar fa quatre dies, fa tres dies, fa dos dies, ahir i avui", va assenyalar Trump durant la nit de dimarts a dimecres, poques hores abans de l’intercanvi de foc. "On anirem, qui sap, però l’hi he deixat molt clar a l’Iran: Aquesta vegada, d’una manera o altra, arribeu a un acord. Porteu així 47 anys, ¡i no puc permetre que seguiu!", va continuar el dirigent a través de les xarxes socials.
Malgrat que els documents intercanviats entre Teheran i Washington no han sigut publicats, filtracions anònimes a la premsa asseguren que les diferències es mantenen, sobretot, en els temps d’entrega d’actius i l’aixecament de sancions i en com avançaran les negociacions nuclears una vegada s’hagi firmat un primer preacord. L’altre gran tema que hi ha en disputa és l’ofensiva israeliana al sud del Líban: l’Iran assegura que no negociarà fins que el Govern del primer ministre Benjamin Netanyahu posi fi als atacs.Malgrat que els documents intercanviats entre Teheran i Washington no han sigut publicats, filtracions anònimes a la premsa durant els últims dies asseguren que les diferències es mantenen, sobretot, en els temps d’entrega d’actius i aixecament de sancions i en com avançaran les negociacions nuclears una vegada sigui firmat un primer preacord. L’altre gran tema en disputa és l’ofensiva israeliana al sud del Líban: L’Iran assegura que no negociarà fins que el Govern del primer ministre Benjamin Netanyahu posi fi als seus brutals atacs.
El president nord-americà va admetre l’enfrontament verbal amb el dirigent israelià, al qual va anomenar "puto boig", si bé va minimitzar el xoc després d’assenyalar que s’ha d’aturar la guerra al Líban. Netanyahu també va treure ferro al desacord i en una entrevista amb la CNBC el va atribuir a "desacords tàctics" com passa "en les millors famílies". "Sempre trobem la manera de resoldre’ls. I ho fem com a grans amics", va afegir Netanyahu.El president nord-americà ha admès l’enfrontament verbal amb el dirigent israelià, al qual va anomenar "puto boig", si bé ha minimitzat el xoc després d’assenyalar que cal aturar la guerra al Líban. Netanyahu també ha tret ferro al desacord i en una entrevista amb la CNBC ho ha atribuït a "desacords tàctics" com succeeix "en les millors famílies". "Sempre trobem la manera de resoldre’ls. I ho fem com a grans amics", ha afegit Netanyahu.
"Soc així"
Trump també va fer referència a les queixes de Teheran per la volatilitat de la Casa Blanca, que constantment canvia les seves posicions i demandes en les converses. "Està bé que estiguin confosos, i puc dir que els iranians estan confosos", va indicar. "Soc així. Canvio. Pot ser que ara en aquesta entrevista doni una resposta, i d’aquí 20 minuts, al Despatx Oval, m’adoni que la meva resposta és una altra. Els fets canvien ràpid", va continuar el dirigent multimilionari, acostumat a tractar la diplomàcia internacional com una negociació immobiliària.Trump també ha fet referència a les queixes de Teheran per la volatilitat de la Casa Blanca, que constantment canvia les seves posicions i demandes en les converses. "Està bé que estiguin confosos, i puc dir que els iranians estan confosos", ha dit. "Així és com soc. Canvi. Pot ser que ara en aquesta entrevista doni una resposta, i d’aquí 20 minuts, al Despatx Oval, m’adoni que la meva resposta és una altra. Els fets canvien ràpid", ha continuat el multimilionari, acostumat a tractar la diplomàcia internacional com una negociació immobiliària.
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