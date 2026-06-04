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L’UCO assenyala Gallardo com a promotor de la plaça de David Sánchez

L’UCO assenyala Gallardo com a promotor de la plaça de David Sánchez

L’UCO assenyala Gallardo com a promotor de la plaça de David Sánchez / Jesús G. Hinchado

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Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Davant l’Audiència de Badajoz, el tinent coronel de l’UCO Antonio Balas, al capdavant de la intervenció i anàlisi de correus a la diputació pel cas David Sánchez, va assenyalar l’expresident de la institució provincial, Miguel Ángel Gallardo, com la persona que va promoure la plaça de coordinador d’activitats dels conservatoris que es va adjudicar al germà del president del Govern.

Balas va assegurar que l’estudi d’aquestes comunicacions evidencia que la creació del càrrec d’alta direcció en qüestió "no neix a l’Àrea de Cultura", ni tampoc de la de Recursos Humans, tot i que va ser el "motor" de tot el procés, sinó d’una altra de "superior i amb capacitat política" i amb l’objectiu que l’ocupés una persona "predeterminada".

"L’únic que hem vist relacionat de manera íntima amb aquest lloc és el llavors president de la diputació, Miguel Ángel Gallardo", va assegurar el cap de l’UCO, que també va apuntar a l’expresident de la institució provincial com qui, una vegada creat el lloc, va donar "el tret de sortida" per a la seva cobertura, el maig del 2017, "en el temps mínim que es pot dotar aquest lloc".

Balas va fer un repàs de tots els indicis que han portat els investigadors a aquesta conclusió. Així, va recordar que el setembre del 2016 les diferents àrees de la Diputació van començar a treballar en les seves necessitats de cara al pressupost de l’any anterior i que el 5 d’octubre la llavors diputada de l’àrea de Cultura, Elisa Moriano, va remetre a Gallardo un correu amb les seves demandes, entre les quals un coordinador per a grups corals i orquestres simfòniques dels conservatoris, a la qual cosa ell va replicar que demanava "molt personal".

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