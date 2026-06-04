La ‘lampista’ del PSOE va presumir d’intervenir a favor de la denunciant del fiscal Grinda
Tono Calleja Flórez
L’exmilitant socialista Leire Díez va presumir en un missatge interceptat pels agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil de la seva intermediació perquè el diputat del PSOE per Jaén Juan Francisco Serrano busqués feina a una dona que havia denunciat el fiscal José Grinda, un dels presumptament assetjats per la trama. "Juanfran ha sigut obedient", es va vanagloriar literalment la lampista.L’exmilitant socialista Leire Díez va presumir en un missatge interceptat pels agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil de la seva intermediació perquè el diputat del PSOE per Jaén Juan Francisco Serrano busqués feina a una dona que havia denunciat al fiscal José Grinda, un dels presumptament assetjats per la trama: "Juanfran ha sigut obedient", es va vanagloriar literalment la "fontaner", en al·lusió al resultat de les gestions que li hauria encarregat al que va ser número dos de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán.
L’intercanvi de missatges comença després que Miriam Serrano, que havia iniciat un plet civil contra el fiscal, traslladés a Leire Díez que no l’havien trucat per treballar. En aquell moment, la lampista del PSOE anuncia a aquesta dona la seva intenció de "parlar amb Juanfran". Així les coses, Díez es posa en contacte amb el diputat del PSOE Juan Francisco Serrano, l’actual responsable de Política Municipal de l’Executiva del PSOE, per encarregar-li que insisteixi "perquè l’ocupin". "Ho torno a dir", va respondre Serrano.L’intercanvi de missatges s’inicia després de Miriam Serrano, que havia iniciat un plet civil contra el fiscal, traslladés a Leire Díez que no li havien trucat per treballar. En aquell moment, la "lampista" del PSOE anuncia a aquesta dona la seva intenció d’"parlar amb Juanfran". I després Leire Díez es posa en contacte amb el diputat del PSOE Juan Francisco Serrano –i actual responsable de Política Municipal de l’Executiva del PSOE– per encarregar-li que insistís "perquè l’ocupin". "Ho torno a dir", va respondre Serrano.
La dona que va denunciar a instàncies de Díez Grinda va reconèixer a l’UCO que des del 2021 havia aconseguit encadenar fins al 2026 successius contractes temporals per part de l’empresa Residuos Urbanos de Jaén, concessionària de l’Ajuntament d’Alcaudete.En aquest sentit, la dona que va denunciar a instàncies de la lampista del PSOE Leire Díez al fiscal José Grinda va reconèixer a l’UCO que des de "2021 o 2022" ha aconseguit encadenar fins al 2026 successius contractes temporals de l’empresa Residus Urbanos de Jaén, concessionària de l’Ajuntament d’Alcaudete.
Reunió a Ferraz
A més, va explicar als uniformats que es va reunir a la seu del PSOE al carrer de Ferraz de Madrid amb l’exsecretari d’Organització Santos Cerdán. Al ser interpel·lada sobre si coneixia el diputat Juan Francisco Serrano i si aquest va intervenir en la seva contractació per part de l’empresa Residuos Urbanos de Jaén SA, la testimoni va relatar que el va conèixer en la reunió mantinguda a Ferraz amb Cerdán.A més, va explicar als uniformats que es va reunir a la seu del PSOE al Carrer de Ferraz de Madrid amb l’exsecretari d’Organització d’aquesta formació política Santos Cerdán. I al ser interpel·lada sobre si coneixia el diputat Juan Francisco Serrano i si aquest va intervenir en el procés de la seva contractació per part de l’empresa Residus Urbanos de Jaén SA, la testimoni va relatar que el va conèixer "en la reunió mantinguda a Ferraz amb Santos Cerdán".
Després va explicar que dues persones que el van ajudar en el procediment judicial contra el fiscal Grinda i un periodista "van parlar amb Juan Francisco Serrano" perquè ella tingués "una situació econòmica que fos més estable".Després va explicar que dues persones que el van ajudar en el procediment judicial contra el fiscal Grinda i un periodista "van parlar amb Juan Francisco Serrano" per mirar que ella tingués "una situació econòmica més estable".
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