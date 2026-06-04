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Una màfia crema vius quatre temporers en una furgoneta a Calàbria

Dos agressors pakistanesos havien portat les víctimes a collir maduixes per uns euros

Imatge de l’agressió captada per les càmeres de seguretat. | EL PERIÓDICO

Imatge de l’agressió captada per les càmeres de seguretat. | EL PERIÓDICO

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Irene Savio

Roma

Una furgoneta cremava sota la marquesina d’una gasolinera a l’Estatal 106, a Amendolara, a Cosenza, en una zona ja castigada per la màfia calabresa, la Ndrangheta. Quan els bombers van apagar el foc, a dins hi havia quatre persones carbonitzades. Les càmeres de seguretat de la gasolinera ho van gravar tot i van donar després la pista als investigadors. Es veu amb claredat com dos homes, pakistanesos, s’acosten a la furgoneta on anaven cinc migrants (quatre afganesos i un pakistanès, jornalers agrícoles) i bloquegen les portes. Un aboca la gasolina per la porta posterior. Després, una espurna. I en menys de dos minuts quatre temporers morts. El cinquè va poder trencar una finestreta a cops de cap i escapar. Va ser l’únic supervivent, amb cremades en bona part del cos. En una entrevista a la RAI a Calàbria, va parlar des de l’hospital. "Estic viu de miracle. No ens donaven diners; menjar sí, casa sí, però diners no", va explicar. I va afegir que als camps de maduixes entre Basilicata i Calàbria opera "una gran màfia pakistanesa": els caporali –els intermediaris que gestionen la mà d’obra irregular– els amenaçaven amb ganivets i pistoles perquè treballessin, sense pagar-los.

El que han reconstruït fins ara els investigadors és que els dos agressors, que van ser detinguts aquella mateixa nit a Villapiana, haurien portat les víctimes a collir maduixes per uns quants euros. A l’acabar la jornada, els haurien exigit cinc euros a cada un pel trajecte. Els treballadors s’hi van negar. I aquesta petita rebel·lió davant una extorsió miserable, els hauria acabat costant la vida.

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