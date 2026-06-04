Manifestació a l’Argentina per la violació i assassinat d’una jove
El col·lectiu feminista Ni una Menos torna a sortir als carrers contra els feminicidis 11 anys després del cas de Chiara Paez
Abel Gilbert
"¡Ens continuen esquarterant!". "Hi som per elles, que ja no hi són, i per nosaltres, que encara hi som". A 11 anys de la seva primera i impactant mobilització, el col·lectiu feminista Ni una Menos va retornar ahir als carrers de l’Argentina. Milers de dones es van reunir al voltant de la plaça del Congreso, a Buenos Aires, i en altres districtes urbans del país. Els cartells van ser eloqüents. "El violent és ell, ¿però la culpable soc jo?", deia el que exhibien dues adolescents. Al costat, un altre, escrit a mà: "¡Mai tindran la comoditat del nostre silenci!".
El moviment va néixer el 3 de juny del 2015 com a resposta col·lectiva davant els feminicidis i la resta de formes de violència masclista. Llavors, part de la societat estava impactada per l’assassinat de l’adolescent Chiara Paez a Santa Fe. I avui estremeix el que ha passat amb Agostina Vega, de tot just 14 anys, que dies enrere va ser abusada sexualment i després escanyada a la província de Còrdova. El seu cos va ser desmembrat amb un element punxant. La seva família va denunciar la seva desaparició diumenge passat. "¡Justícia per Agostina, per Dulce i per totes les que ens falten!", va demanar el col·lectiu en la seva crida a ocupar els carrers. Ni una Menos va cridar a organitzar-se "perquè la precarietat, el racisme i la misogínia no paren de produir mort".
Més de 100 morts el 2026
L’enunciat adquireix una actualitat que és absolutament feridora. Enmig de l’estupor per la desgràcia de Vega es va saber el que va passar amb Noelia Carolina Romero. Havia arribat a trucar al 911 per demanar ajuda a crits. Quan la Policia va entrar a la casa, després d’hores de negociació, la seva parella ja l’havia assassinat. Tenia 30 anys.
"És impossible no estar trist". "Ser dona no hauria de ser un factor de risc". Les llegendes i cartells van resumir l’estupor. Segons l’Asociación Civil la Casa del Encuentro, entre aquell 3 de juny del 2015 i el 27 de maig del 2026 es computen 3.073 feminicidis. Únicament aquest any s’han registrat més de 100 morts, quatre instigacions al suïcidi i quatre assassinats de persones transgènere. Les dades de la unitat de recopilació del Tribunal Suprem són contundents: el 83% de les víctimes coneixia el seu agressor; el 78% va ser assassinada a casa seva; el 59% per les seves parelles o exparelles, i el 36% per persones conegudes. Només el 18% havia formulat la denúncia corresponent.
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