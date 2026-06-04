Meliá segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba
La cadena manté 19 establiments però es desvincula dels que són propietat del conglomerat militar al qual Trump amenaça de sancionar
Sara Ledo
Meliá, la cadena hotelera espanyola amb més presència a Cuba, amb un total de 34 establiments, deixa d’operar 15 d’aquests hotels. La decisió es va conèixer un dia després que Iberostar anunciés la seva sortida parcial de Cuba i quan falten dos dies per al 5 de juny, data límit perquè les empreses estrangeres trenquin les seves relacions amb Gaesa, el conglomerat militar del Govern cubà que Trump ha posat al disparador.Meliá, la cadena hotelera espanyola amb més presència a Cuba, amb 34 establiments, deixa d’operar 15 d’aquests hotels. La decisió de la mallorquina es coneix un dia després que Iberostar anunciés la seva sortida parcial de Cuba i a falta de dos dies per al 5 de juny, data límit perquè les empreses estrangeres trenquin les seves relacions amb Gaesa, el conglomerat militar del Govern cubà que l’Administració Trump ha col·locat al centre d’un nou paquet de sancions.
"Davant els esdeveniments i circumstàncies que han succeït en el context geopolític, social, legal i econòmic de la República de Cuba, la Societat informa que la seva filial, l’entitat portuguesa Ilha Bela Gestao e Turismo, ha adoptat la decisió d’acabar de forma immediata la prestació dels serveis de gestió i comercialització, així com la cessió d’ús de les nostres marques hoteleres, amb relació als següents quinze hotels", va dir la companyia en un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV)."Davant els esdeveniments i circumstàncies que van succeint en el context geopolític social, legal i econòmic de la República de Cuba, la Societat, en l’àmbit del seu exercici continuat d’avaluació de riscos, informa que la seva filial, l’entitat portuguesa ‘Ilha Bela Gestao E Turismo’, ha adoptat la decisió d’acabar de forma immediata la prestació dels serveis de gestió i comercialització, així com la cessió d’ús de les nostres marques hoteleres, amb relació als següents quinze hotels", diu la companyia en un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Els hotels en qüestió són Gran Hotel Bristol Habana Vieja Member of The Meliá Collection, Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María Sol Río de Luna i Sol Varadero Beach. Tots ells estan operats per Meliá, però són propietat de Gaesa.Els hotels en qüestió són Gran Hotel Bristol Havana Vella Member of The Meliá Collection, Innside Catedral Havana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María Sol Río de Luna i Sol Varadero Beach. Tots ells estan operats per Meliá, però són propietat de Gaesa, aquest conglomerat militar que Trump ha posat al disparador.
"Aquesta decisió, ja avançada el 26 de maig a la propietat d’aquests hotels i que els ha sigut confirmada avui, ha sigut presa des d’un profund sentit de responsabilitat empresarial. Respon a una combinació de circumstàncies sobrevingudes alienes a la capacitat de gestió d’Ilha Bela, les quals han impactat de forma significativa en l’operativa, legalitat i seguretat en la prestació dels referits serveis per a aquests hotels", afegia l’hotelera."Aquesta decisió, ja avançada el 26 de maig a la propietat d’aquests hotels i que els ha sigut confirmada el dia d’avui, ha sigut presa des d’un profund sentit de responsabilitat empresarial, i respon i és conseqüència d’una combinació de circumstàncies sobrevingudes alienes a la capacitat de gestió o actuació d’Ilha Bela, les quals totes elles han impactat de forma significativa en l’operativa, legalitat i seguretat en la prestació dels referits serveis per a aquests hotels", afegeix l’hotelera.
Problemes energètics
Cuba és un dels principals mercats per a Meliá, on va arribar per primera vegada el 1990 i on té 34 hotels i 14.053 habitacions. La companyia ja s’havia vist obligada en els últims mesos a tancar alguns d’aquests establiments a l’illa pels "problemes energètics i de caiguda de la demanda" turística, als quals ara se suma l’amenaça de l’Administració americana sobre el que era un dels seus socis. La majoria dels establiments dels quals ara es deslliga estaven "ja tancats i mancats d’activitat".Cuba és un dels principals mercats per a Meliá, on va arribar per primera vegada el 1990 i on té 34 hotels i 14.053 habitacions. La companyia ja s’havia vist obligada en els últims mesos a tancar alguns d’aquests establiments a l’illa pels "problemes energètics i de caiguda de la demanda" turística, als quals ara se suma l’amenaça de l’Administració americana sobre el qual era un dels seus socis. De fet, segons confirma l’hotelera, la majoria dels establiments que ara es deslliga estaven "ja tancats i mancades d’activitat".
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