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El pacte PP-Vox a Castella i Lleó recull la "prioritat nacional"

L’extrema dreta ostentarà la vicepresidència primera en el Govern

Alfonso Fernández Mañueco i Carlos Pollán, ahir. | NACHO GALLEGO / EFE

Alfonso Fernández Mañueco i Carlos Pollán, ahir. | NACHO GALLEGO / EFE

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VERÓNICA DE CASTRO

Zamora

Vuitanta dies després de les eleccions, el PP i Vox van arribar a un acord per governar a Castella i Lleó. El futur president, el popular Alfonso Fernández Mañueco, i el portaveu de Vox a les Corts de la comunitat, Carlos Pollán, van donar alguns detalls d’un pacte que van assegurar que "donarà estabilitat, serà per als pròxims quatre anys i pensa en el futur de les persones de la nostra terra". Un acord que també recull el compromís d’aprovar els pressupostos durant tota la legislatura. "És un dia bo i molt important per a Castella i Lleó", van destacar.

Tant Mañueco com Pollán van assegurar que l’acord "respon al suport de les urnes" i a la voluntat que van expressar els castellanolleonesos el 15 de març passat. Segons assenyala el president, el pacte amb Vox, que ostentarà la vicepresidència primera, "busca el creixement econòmic, la creació d’ocupació, l’enfortiment dels serveis públics i donarà suport a joves, persones grans i famílies, i també té un clar compromís amb el camp".

El pacte és ampli, consta de 324 mesures dividides en 19 eixos, i entre aquestes apareix la "prioritat nacional" en ajudes socials i d’habitatge, un "treball important de fiscalitat" per a famílies, joves i ajudes socials, i un pla de xoc contra les polítiques migratòries aprovades pel Govern de Pedro Sánchez. Quant a l’acollida a la comunitat de menors no acompanyats, Mañueco va remarcar que a la comunitat hi ha 130 places i en aquests moments s’atén 186 menors: "Estem per sobre de la nostra capacitat i hem dit per activa i per passiva que no estem d’acord amb la política que està portant a terme el Govern central".

Davant les preguntes plantejades pels periodistes, Mañueco va incidir que la "prioritat nacional" significa "una assignació prioritària dels recursos a les persones que tenen un arrelament real i verificable amb la nostra terra". "Sempre dins del marc legal i de l’ordenament jurídic", va voler deixar clar, de manera que "caldrà anar detallant i concretant aquest criteri mesura a mesura".

Pollán, per la seva banda, va ser molt clar respecte a la seva relació actual amb el PP: "Ens en fiem. En cas contrari no seríem aquí". També va destacar que, tot i que l’acord "ha requerit moltes hores de treball i de negociació", en tot moment el diàleg ha sigut "cordial i fluid".

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La sessió d’investidura de Mañueco com a president de la Junta de Castella i Lleó serà convocada per al dimarts 9 de juny.

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