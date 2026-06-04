El partit va inflar el preu per publicitat electoral en una web de la investigada
Una fundadora del mitjà de comunicació Crónica Libre, en què tenia participacions l’exmilitant del PSOE Leire Díez, va entregar el 18 de maig a la Guàrdia Civil prova de la facturació a l’empresa Iki Group Comunications de la inserció de publicitat d’una campanya del PSOE per a les eleccions europees del 2024 en aquesta web per un total de 18.125 euros, un preu que la mateixa testimoni va considerar "desorbitat" en funció del preu de mercat i el nombre de visites i visibilitat d’aquest mitjà.
Va aportar concretament la factura del servei cobrat, que segons els investigadors constitueix un indici que el PSOE va poder alimentar econòmicament la trama de Leire Díez investigada pel jutge Santiago Pedraz mitjançant diverses vies, una d’aquestes el pagament de preus inflats per inserir publicitat electoral en aquesta pàgina web informativa. La factura obra en el sumari conegut del cas, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, després de l’acta que reflecteix la declaració que aquesta dona va prestar dijous davant dels agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.
Es dona la circumstància que en una altra part del sumari el responsable per a l’aportació de documentació del PSOE, el responsable de Gerència, Santiago Llorente, assegura que "no hi ha cap contracte o factura abonat o pendent d’abonament" al Grupo Crónica Libre ni a la que n’era responsable, la periodista Patricia López, que va morir el mes de desembre passat.
En la seva declaració davant els agents, que va fer en qualitat de testimoni, la periodista Patricia Espinar va assenyalar que no recordava els preus dels bàners publicitaris, i altres serveis, ja que tot això ho gestionava López en qualitat de directora i que ella, a tot estirar, emetia les factures que li deia. En tot cas, va admetre que l’empresa amb prou feines va tenir ingressos (d’una empresa catalana que no recorda, l’Ajuntament de Salou en relació amb una campanya de Fitur) sense que en recordés l’import. En el marc de la factura de publicitat electoral, la testimoni es va encarregar d’inserir els bàners a la web de Crónica Libre i mantenir el contacte amb aquesta empresa sobre el cobrament.
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