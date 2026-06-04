CAS LEIRE DÍEZ
L’UCO «dedueix» dels missatges interceptats a Leire Díez que Pedro Sánchez coneixia l’activitat que desenvolupava la ‘lampista’ del PSOE
Els agents al·ludeixen a una conversa en la qual l’advocat Oliver va escriure a Díez que li havien de «fer cas i moure’s, no només escoltar», i aquesta va contestar: «El presi ho té clar»
Tono Calleja Flórez
Els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que investiguen la trama presumptament liderada per l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán –que pretenia boicotejar les causes judicials obertes contra el seu partit, el Govern i l’entorn familiar de Pedro Sánchez– afirmen en un informe del 26 de maig que el contingut dels missatges i àudios interceptats a la suposada organització criminal evidencia que el president socialista coneixia l’actuació de Leire Díez, que qualifiquen d’«aparentment delictiva», segons consta en aquest ofici policial remès al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, al qual ha tingut accés aquesta redacció.
«En aquest cas i en paraules de Leire Díez, cosa que s’evidenciaria del contingut dels missatges anteriors és el coneixement per part del president del Govern de l’activitat que estava desenvolupant», diu literalment el document policial, que al·ludeix a un xat de 30 de gener del 2025 entre la «fontaner» del PSOE i l’advocat Ismael Oliver, que va exercir la defensa de Koldo García, i la participació del qual «en l’elaboració de la denominada estratègia jurídica del partit» va ser determinant, segons l’UCO.
En aquesta cadena de missatges l’advocat Oliver va escriure a Díez que li havien de «fer cas i moure’s, no només escoltar», a la qual cosa aquesta va contestar: «El presi ho té clar». I per això la Guàrdia Civil dedueix que Pedro Sánchez estava al corrent de les activitats de la "fontaner" sobre Koldo García i d’altres fets presumptament delictius.
En la conversa Oliver també es dirigeix a Díez fent referència «a dues persones diferents, a les quals identifica amb els apel·latius de president i «cap». Oliver assegura «I digues-li al president i al teu cap que espavilen d’una puta vegada o els fotran la vida».
El 29 de gener a la nit, Leire Díez havia assegura en un altre missatge que Santos Cerdán l’havia responsabilitzat de l’actuació de la trama amb la defensa de Koldo García, l’assessor de l’ exministreJosé Luis Ábalos: «Avui s’ha reunit amb S i li ha dit que ha de ser Ismael i que jo dirigeixo tota l’estratègia», va escriure.
Els agents de l’UCO expliquen que el lletrat Oliver «hauria sigut designat per l’organització per a l’assumpció de la defensa lletrada de Koldo García, instrumentalitzant i servint-se d’aquesta per dirigir denúncies contra l’UCO». Fonts pròximes a aquest lletrat neguen aquestes conclusions policials, que titllen de «falses».
«El presi» i «el cap»
"Tanto del contenido de esta secuencia, como del resto de hechos que se vienen analizando, se deduce que cuando Leire Díez y [el abogado de Koldo García] Ismael Oliver se refieren al "Jefe" lo estarían haciendo a Santos Cerdán", prosigue la UCO, que después completa que la referencia al "Presi", "tanto por la alusión directa como por el propio contenido de la conversación, estaría efectuada al presidente del Gobierno", completa el documento policial.
Tal com va informar aquesta redacció, l’UCO conclou que l’actuació d’aquest grup encapçalat presumptament per Santos Cerdán i Leire Díez, buscava «protegir els interessos posats en joc en virtut d’una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE, i, directament o indirectament, a certs membres del Govern o al seu president», Pedro Sánchez.
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