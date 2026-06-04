Ucraïna ataca una terminal petroliera de Sant Petersburg
El Periódico
Ucraïna va llançar dimarts a la nit més de 350 drons contra 15 regions de Rússia, incloses Moscou, Sant Petersburg i Leningrad, segons el Ministeri de Defensa rus i les autoritats locals. Entre els objectius atacats per les forces ucraïneses hi ha la terminal petroliera del port de Sant Petersburg. Les defenses aèries ucraïneses van abatre 189 dels 198 drons de llarga distància llançats per l’Exèrcit rus contra territori sota control de Kíiv.Ucraïna va llançar durant la passada nit més de 350 drons contra 15 regions de Rússia, incloses Moscou, Sant Petersburg i Leningrad, segons el Ministeri de Defensa rus i les autoritats locals. El servei de premsa del Govern de Sant Petersburg ha reconegut que algunes infraestructures crítiques dels districtes de Kronshadt, Kíiv i Krasnoselski han sigut atacades de matinada, sense donar més detalls. Entre els objectius colpejats per les forces ucraïneses hi ha la terminal petroliera del port de Sant Petersburg. En paral·lel, les defenses aèries ucraïneses van enderrocar durant la matinada 189 dels 198 drons de llarga distància llançats per l’Exèrcit rus contra territori sota control de Kíiv.
Es dona la circumstància que l’atac ucraïnès coincideix amb l’inici d’un important fòrum econòmic a Sant Petersburg que reuneix nombrosos dirigents russos, inclòs el seu president, Vladímir Putin. Responsables ucraïnesos van dir que l’acció tenia per objectiu pertorbar la cimera de tres dies.Es dona la circumstància que l’atac ucraïnès coincideix amb l’inici d’un important fòrum econòmic en aquesta ciutat que reuneix nombrosos dirigents russos, inclòs el seu president, Vladímir Putin, van indicar funcionaris dels dos països. Responsables ucraïnesos van dir que l’acció tenia per objectiu pertorbar la cimera de tres dies en què ha de participar Vladímir Putin. "
"S’han atacat infraestructures importants en territori rus", va informar el president ucraïnès, Volodímir Zelenski. Entre aquestes, "la terminal de petroli de [Sant] Petersburg", va afegir el president ucraïnès, que va informar també d’atacs a una base militar a la ciutat russa de Kronstadt, a prop de Sant Petersburg, i a una fàbrica de la regió de Tambov dedicada a la producció d’armament. "La distància des del front és de gairebé 600 quilòmetres", va assenyalar Zelenski sobre aquest últim atac.
El Davos rus
Al Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petersburg, conegut com el Davos rus, s’esperaven convidats de 130 països diferents. Abans que Putin iniciés la seva ofensiva a gran escala contra Ucraïna, comptava amb la presència de mandataris d’Alemanya, França o el Japó. En l’edició d’aquest any, únicament rep líders de països aliats com l’Uzbekistan o Tanzània, i ministres d’altres estats com Cuba o Bielorússia.
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