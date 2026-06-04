Repoblació
Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
La localitat és perfecta per construir una vida allunyada del bullici a un preu assequible
Andrea Valenzuela García
Amb motiu dels preus desorbitats de l’habitatge a Catalunya, alguns han trobat la solució a fugir de les grans ciutats, on troben un avantatge doble: trobar opcions més assequibles i allunyar-se de les zones massificades. Amb tot, a la majoria de pobles catalans, encara que els habitatges puguin ser més barats, tampoc resulta tan senzill trobar un pis en bones condicions i per un bon preu.
Amb aquest context, una petita localitat prop del Pirineu s’ha convertit en una opció atractiva per als compradors per l’oferta de 18 apartaments reformats en ple entorn rural per menys de 90.000 euros.
La Catalunya necessitada de nous veïns
Molts dels pobles petits de Catalunya pateixen despoblació i necessiten acollir famílies, nens, moviment i nous projectes de vida per no desaparèixer. És el cas del poble pirinenc Malpàs, al municipi d’El Pont de Suert (Alta Ribagorça, Lleida), que representa una de les zones d’interior necessitades de nous veïns per no quedar deshabitada.
En conseqüència, Malpàs proposa una iniciativa que podria ser una solució beneficiosa tant per al poble, per la repoblació, com per als nous veïns que no necessiten comptar amb un pressupost excessivament alt per poder adquirir un habitatge digne: l’oferta de gairebé una vintena de pisos per un preu assequible.
Més enllà del cost, un dels grans atractius és la tranquil·litat de la localitat sense renunciar a un entorn connectat, ja que a només 10 km del poble hi ha el centre d’El Pont de Suert, cosa que facilita l’accés a serveis bàsics i al comerç, i que al seu torn permet desplaçar-se a altres grans ciutats com Lleida o Barcelona. A més, la proximitat amb l’alta muntanya i amb les pistes d’esquí de Boí Taüll el converteix en una opció interessant tant per a l’hivern com per a l’estiu.
Apartaments per 89.000 euros
Els 18 pisos anunciats formen part del mateix complex d’apartaments i tenen al voltant de 65 metres quadrats. Es tracta d’habitatges reformats amb tres habitacions i un bany, amb garatge, terrassa i una piscina comunitària. Es venen des de 89.000 euros, tal com apareix publicat al portal immobiliari d’Idealista. Per tant, és un projecte pensat especialment per a famílies i per a qui no vulgui assumir una gran reforma.
Per a Malpàs, aquesta iniciativa suposa l’oportunitat d’augmentar el consum local i revitalitzar una comarca despoblada. Aquesta transformació implica alguna cosa més enllà de facilitar el preu de l’habitatge, ja que també és una manera de recuperar l’afluència de persones en zones captivadores de Catalunya. Per aquest motiu, alguns ajuntaments dels pobles de Lleida estan rehabilitant habitatges amb la finalitat de facilitar la compra de pisos i cases de manera que puguin atreure nous veïns.
¿Què fer a Malpàs?
Malpàs és un poble bucòlic i pintoresc de muntanya. Ubicat a uns 1.000 metres d’altitud al vessant d’un turó, ofereix vistes espectaculars i un entorn ideal en la natura. Destaca el seu nucli antic, format per cases d’aspecte medieval al voltant de la plaça Major.
Molt a prop, hi ha l’espai natural protegit de la Faiada de Malpàs, amb una rica flora i fauna. Les antigues mines de carbó de Malpàs també es poden visitar a través de diferents rutes de senderisme; encara que el recinte està tancat, des de l’exterior es poden identificar les restes del patrimoni.
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